МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вчера российский рынок акций ожидаемо снизился, пойдя на поводу у внешнего фона. Однако "круглая" отметка 4000 пунктов устояла, что дает хорошие шансы на продолжение роста. Сегодня пока внешний фон благоприятствует небольшому подъему: американские фьючерсы прибавляют около 0,1%, слабо подрастают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть.

Однако сильных движений сегодня не будет. Все ждут завтрашнего заседания ЕЦБ, где может прозвучать намек на сроки сворачивания программы количественного смягчения экономики. Соответственно, через призму этого решения будем оценивать перспективы монетарной политики ФРС, что для рынков более важно.

Сегодня ждем данных по инфляции в РФ, от которых зависит судьба ключевой ставки. Пока мы склоняемся к мнению, что ЦБ повысит показатель на 0,25 п.п. Борьбе с инфляцией это практически не поможет, но для рынка акций повышение ставки будет негативным, так как прежде всего снижает привлекательность дивидендных историй.

Зато высокая ставка повысит процентные доходы банков, и здесь стоит присмотреться к Сберу, который после покорения исторических максимумов снял техническую перекупленность и готов к новому движению вверх.

Вчера наметилась коррекция в "Мечеле". Технически бумага сильно перекуплена, но судя по взлетевшим оборотам, в нее ринулись спекулянты. Поэтому движения в ближайшие дни могут быть сильными. Среднесрочным инвесторам рекомендуем фиксировать часть прибыли по "Мечелу".

Золото вновь не смогло преодолеть сопротивление 1830 долларов. При росте курса доллара есть риск очередного спуска котировок золота в район 1730 долларов, где фьючерсы на золото и акции золотодобытчиков стоит агрессивно покупать. Усиливать же позиции по ним нужно при пробое отметки 1830.

Вчера лидером роста был "НоваТЭК" (+5,3%), где отыгрывается продолжение роста цен на газ. Бумага перекуплена, фиксация по ней прибыли не исключена. Но высвобожденные средства могут уйти в "Газпром", который вчера скорректировался.

Рубль вчера ослаб чуть более чем на полпроцента. Сегодня с утра российская валюта отыгрывает у доллара 0,1%. Принципиальных изменений курса рубля не ждем, на ближайшие дни актуальным видится коридор 73-74 рублей за доллар.