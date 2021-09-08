Торги в США завершились разнонаправленно. Индекс NASDAQ смог обновить исторический максимум, но индекс широкого рынка S&P 500 оказался в минусе. В целом, рынок выглядит достаточно перегретым. Оценочное соотношение цены акций S&P 500 к прибыли в ближайшие 12 месяцев составляет 21,5, что заметно выше исторического среднего значения.

Распространение Delta штамма коронавируса в США привело к переоценке инвестиционными банками потенциала рынка и экономики. В Morgan Stanley ожидают повышенной волатильности в ближайшие месяцы и предлагают сократить долю американских акций в портфеле. В Goldman Sachs снизили оценку роста ВВП страны в 2021 году до 5,7% с прежних 6,2%.

Во Всемирной Организации Здравоохранения предупреждают, что COVID-19 продолжит мутировать и станет обычной сезонной инфекцией, как и давно знакомый грипп.

Акции Boeing (-1,81%) оказались под давлением на новостях, что Ryanair прекратила переговоры о покупке десятков B737 Max 10.

Apple (+1,55%) начала рассылать приглашение на презентацию 14 сентября. Ожидается, что компания покажет очередную линейку телефонов и другие гаджеты.

3 отраслевых индекса выросли и 8 снизились. Наиболее сильные потери в промышленных акциях (-1,77%) и коммунальных услугах (-1,37%). Самый сильный рост в секторе цикличных товаров (+0,36%).