S&P 500 закрылся в небольшом минусе после выходных, посвященных Дню труда, поскольку возвращение к нормальным планам после пандемии было изменено распространением дельта-штамма и тем, что биткоин упал до минимума за месяц.

Главный фондовый индекс США закрылся —0.3%. Восемь из 11 основных отраслевых групп снизились, при этом наибольшие потери понесли Industrials (-1.7%) и Utilities (-1.3%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на +0.2%, а индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на —0.8%.

В США надежды на возвращение к нормальной жизни после Дня труда нарушаются из-за роста числа случаев заболевания Covid на фоне быстро распространяющегося дельта-штамма. Эта неопределенность проявляется в различных сегментах фондового рынка. Выгодоприобретатели пандемии, такие как Zoom Video Communications (+0.6%) и Peloton Interactive (-2.1%), сейчас борются с трудностями, а акции авиакомпаний и отелей на прошлой неделе также упали, поскольку августовский отчет по рынку труда показал, что в сфере отдыха и гостеприимства не было создано ни одного нового рабочего места.

Даже при том, что дельта-вариант в значительной степени подрывает планы по возвращению к нормальному состоянию, экономика вполне выдерживает резкий рост числа случаев заболевания, сказал Ларри Адам, директор по инвестициям Raymond James, в интервью Bloomberg TV. Если в ближайшие месяцы число случаев продолжит снижаться, экономика будет настроена на сильный праздничный сезон.

"Я все еще думаю, что существует большой отложенный спрос. Я все еще думаю, что на банковских счетах потребителей есть деньги. Я думаю, мы готовы к тому, чтобы это продолжилось… и в следующем году", — сказал Адам.

Криптовалюты резко упали, что омрачило Сальвадору — первой подобной стране в мире — первый день тестирования Биткоина в качестве законного платежного средства. Биткоин упал на —17% до самого минимума за месяц на фоне новостей о том, что правительство отключило свой биткоин-кошелек в начале дня, чтобы исправить технические сбои. К середине утра проблема, казалось, была решена. Президент Найиб Букеле сказал, что он воспользовался крахом, чтобы "купить просадку", добавив 150 монет, чтобы довести криптозапасы страны до 550 Биткоинов на сумму около $26 млн. Тем не менее, индекс криптовалют Bloomberg Galaxy Crypto Index во второй половине дня в США упал более чем на —10%, при этом другие более мелкие цифровые активы также подверглись распродажам.

Доходность бенчмарков в бондах резко подскочила на роста предложения. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +5 бп до 1.37%, максимума с 14 июля, в преддверии размещения на сумму $120 млрд, при этом аукцион 3-летних облигаций на $58 млрд показал высокий спрос. Доходность 10-летних облигаций Германии (Bunds) также выросла на +5 бп до —0.32%, семинедельного максимума, перед размещением нового «зеленого» бонда в среду. А в Великобритании доходность 10-летних Gilts выросла до 0.73%, максимума с июня, после того как правительство разместило на аукционе 4- и 50-летние облигации.