МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. После праздника индексы США показали умеренное снижение с рекордных отметок во вторник. Исключением стали акции высокотехнологичных компаний. Европейские бумаги также теряли в цене, среди основных аутсайдеров были цикличные сектора. Сразу 3 глобальных банка пересмотрели взгляд на дальнейшие перспективы американских и европейских бумаг. Так, инвестбанки снизили рейтинг рынка акций США до underweight, Европы — до equal-weight. Профессиональных участников рынка беспокоит слишком высокая оценка компаний и отсутствие существенных коррекций рынка с минимумов марта 2020. Завтра будут опубликованы запасы нефтепродуктов и данные по рынку труда в США.

Сбер (BUY) опубликовал отчетность за 8 месяцев 2021 года. Банк заработал 828 миллиардов рублей. В августе чистая прибыль достигла 106 миллиардов рублей, рентабельность капитала составила 25,4%, ниже, чем в июле из-за возврата стоимости риска к 1,5% (в предыдущие 2 месяца банк восстанавливал резервы, что обеспечивало рекордную прибыль в июле). Рост балансовых показателей в августе был умеренным: активы увеличились на 1,2%, кредиты — на 1,1%, депозиты — на 2,3%. Отмечаем продолжающуюся позитивную тенденцию в чистой процентной марже и низкий cost/income.

Мы оцениваем отчетность Сбера нейтрально. Рост NIM на фоне ужесточения денежно-кредитной политики поддерживает рост выручки, увеличение издержек остается умеренным. Несмотря на ухудшение качества портфеля (доля просрочки выросла на 10 б. п. м/м до 2,3%), качество портфеля банка остается выше, чем в российском банковском секторе.

PayPal (HOLD) купит японскую компанию Paidy за 300 млрд йен (2,7 миллиардов долларов). Сделка будет оплачена денежными средствами. Paidy является лидирующей B2C платежной платформой в стране, входящей в тройку по объему рынка электронной торговли. Поскольку около 70% платежей в Японии осуществляются без использования платежных карт, Paidy предлагает решение BNPL (купи сейчас, оплати позже): более 6 млн клиентов могут совершать онлайн-покупки и оплачивать их в рассрочку наличными в любом удобном магазине.

Отметим, что данная сделка — часть стратегии PayPal по созданию платежной экосистемы. BNPL-сервисы становятся неотъемлемой частью кредитного и платежного бизнеса (из последних примеров отмечаем стремительное развитие Klarna и Affirm). Мы позитивно оцениваем выход PayPal в данный сегмент. Расширение географического присутствия также оцениваем как положительный шаг PayPal.