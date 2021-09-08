МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок с открытия устремился вниз вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью. В результате индекс РТС обновил недельный минимум, индекс Мосбиржи опустился к минимальным с пятницы уровням, продолжая выглядеть лучше благодаря активному снижению рубля.

В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены пытались развить восходящее движение, нефти это даже удалось. Однако незадолго до старта российской сессии мировые рынки стали сдавать позиции, резко ускорив снижение после нашего открытия. Нефть испытала умеренную просадку.

Давление на рисковые активы оказали признаки вероятного отказа Народного банка Китая от перехода к агрессивному стимулированию экономики. Замглавы регулятора заявил, что денежно-кредитная политика страны остается в пределах нормы, и Китай не пойдет на крупномасштабные стимулы.

К этому добавились сигналы от немецких чиновников ЕЦБ и некоторых других европейских стран о том, что регулятору необходимо быстрее приступить к сворачиванию монетарных стимулов из-за высокой инфляции в регионе. ЕЦБ завтра огласит свое решение по денежно-кредитной политике.

На этом фоне усилились опасения, что ФРС на ближайшем заседании 22 сентября также объявит о скором старте сокращения покупок долговых активов, производимых в рамках программы количественного смягчения (QE).

Вслед за нисходящим импульсом российские фондовые индикаторы восстановились, отыграв большую часть потерь благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на недельном минимуме 3964 п., у индекса РТС — на уровне 1700 п. Если внешний фон значительно ухудшится, мы можем уже сегодня проверить на прочность эти поддержки.

Валютный рынок

Несмотря на позитивный внешний фон, рубль открылся вниз, после чего быстро отыграл все потери. Однако утором ситуация на мировых рынках стала быстро ухудшаться, вызвав активное снижение российской валюты. В результате она вновь переписала недельный минимум к доллару.

Давление на рисковые активы оказали признаки вероятного отказа Народного банка Китая от перехода к агрессивному стимулированию экономики. Замглавы регулятора заявил, что денежно-кредитная политика страны остается в пределах нормы, и Китай не пойдет на крупномасштабные стимулы.

К этому добавились сигналы от немецких чиновников ЕЦБ и некоторых других европейских стран о том, что регулятору необходимо быстрее приступить к сворачиванию монетарных стимулов из-за высокой инфляции в регионе. ЕЦБ завтра огласит свое решение по денежно-кредитной политике.

На этом фоне усилились опасения, что ФРС на ближайшем заседании 22 сентября также объявит о скором старте сокращения покупок долговых активов, производимых в рамках программы количественного смягчения (QE).

Развивающиеся валюты сегодня активно снижаются на фоне устойчивого роста доллара. Некоторые несут по отношению к нему серьезные потери. Исключением является китайский юань, находящийся в небольшом плюсе благодаря заявлению ЦБ страны о неприемлемости ультрамягкой монетарной политики.

Российский долговой рынок предпринимает очередную попытку переломить негативную тенденцию. На открытии индекс гособлигаций RGBI отскочил от установленного вчера недельного минимума, но затем просел, сохранив небольшой плюс.

Рубль остается под давлением негативных факторов, но сумел скорректироваться в середине дня благодаря улучшению внешнего фона. Если ситуация на мировых рынках вновь ухудшится, доллар продолжит двигаться к ближайшей цели, находящейся на двухнедельной вершине 73,7 рублей.