МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В первой половине дня отечественный рынок решил продолжить коррекцию. Индекс МосБиржи в моменте опускался до 3984,64 п. Однако в условиях достаточно устойчивого притока новых инвесторов на финансовый рынок подобные просадки, как правило, весьма резво выкупаются. К середине регулярной сессии рублёвый индекс уже вышел в плюс, игнорируя какие-либо негативные сигналы, которые, кстати, присутствуют на рынке.

• По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 4021,96 п. (+0,29%), а РТС — 1729,60 п. (+0,33%).

• Сектор металлов и добычи повышался на 0,9%. Вновь помогают акции "РусАл" на фоне максимальных за 13 лет цен на алюминий. Меж тем для сектора могут сформироваться очередные риски. Министр финансов Антон Силуанов заявил в рамках московского финансового форума, что государству стоит внимательней присмотреться к рентным доходам компаний. Он полагает, что высокие дивиденды начисляются в ущерб инвестициям, а также эта рента требует более справедливого распределения.

• ВТБ сообщает, что прибыль по РСБУ за 8 месяцев составила 179,4 миллиардов рублей, а в августе 25,1 миллиардов рублей. Таким образом, прибыль за 8 месяцев увеличилась в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Минфин не желает занимать по высоким ставкам

Рубль в первой половине дня слабел, но затем смог сменить вектор движения. Частично этому способствовала нефть, а также размещения ОФЗ.

• К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5310 рублей.

• Ставки MosPrime выросли до 6,70% на день, 6,82% на неделю и 7,0% на месяц. Рост ставок начинает отражать уверенность рынка в том, что ЦБ РФ может повысить ставку, как минимум, на 25 базисных пункта.

• Результаты первого аукциона ОФЗ указывают, как на то, что рынок ждёт более высоких ставок, так и на нежелание Минфина занимать по этим высоким ставкам. На аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года был размещён объём всего 11,788 миллиардов рублей по номиналу. Спрос составил 31,577 миллиардов рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,43%.

• Зам. министра финансов Тимур Максимов заявил в рамках Московского финансового форума, что ведомство не исключает ещё одно сокращение плана заимствований в текущем году. "Фаза для размещения не самая удачная", — подчеркнул он. Фактически, в ведомстве также допускают дальнейшее повышение ключевой ставки, что вынудит проводить размещения при более высоких доходностях.

• На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался на 0,15% и торговался ближе к 92,70 п. Примечательно, что иена также укреплялась против доллара, что в классической интерпретации говорит о низких аппетитах к риску.

По состоянию на 15:15 мск:

• DXY — 92,63 (+0,12%),

• USD-RUB — 73,25 (-0,02%),

• EUR-RUB — 86,62 (-0,13%),

• EUR-USD — $1,183 (-0,16%),

• GBP-USD — $1,377 (-0,1%),

• USD-JPY — 110,18 (-0,08%).

Ужесточение денежной политики ЕЦБ может начаться раньше, чем это ожидают

Европейские индексы весьма активно снижались. Рост инфляции в еврозоне до 3% может заставить ЕЦБ пойти на сокращение мер поддержки уже на заседании, которое состоится 9 сентября.

• Акции финансовых услуг, включая банки, а также автомобилестроителей и энергетических компаний были аутсайдерами дня.

• Глава ЦБ Австрии Роберт Хольцманн заявил, что ужесточение денежной политики ЕЦБ может начаться раньше, чем это ожидается на рынке. Как минимум, ЕЦБ может пойти на сокращение покупки активов в рамках программы экстренной помощи в период пандемии (PEPP) с 80 млрд евро до 60 млрд евро.

По состоянию на 15:15 мск:

• FTSE 100 — 7122,67 п. (-0,37%),

• DAX — 15740,40 п. (-0,65%),

• CAC 40 — 6706,95 п. (-0,28%).

Блокировка портов в Ливии дополнительно поддерживает нефть

Нефть получила неожиданную поддержку в виде событий в Ливии.

• Источники Reuters сообщают, что протестующие заблокировали работу терминалов Харига и Эс-Сидер. Месторождения, которые поставляют нефть на данные терминалы продолжают работу.

• Кроме того, в США восстановление нефтепереработки происходит быстрее, чем восстановление добычи в Мексиканском заливе. К вечеру вторника 79 платформ всё ещё оставались без персонала. Объёмы добычи в заливе составляют около 20% от потенциала. Таким образом, за период с прошлых выходных потери в поставках составляют до 17-18 млн бар.

• Ураган Ида, скорее всего, привёл к сокращению запасов. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут снижение запасов нефти на 3,8 млн бар., бензина на 3,6 млн бар. и дистиллятов на 3,0 млн бар. Первый отчёт по запасам от API поступит в 23:30 мск.

По состоянию на 15:15 мск:

• Brent — $72,33 (+0,89%),

• WTI — $69,1 (+1,10%),

• Золото — $1802,7 (+0,23%),

• Медь — $9358,65 (-0,85%),

• Никель — $19705 (+1,02%).

Представители ФРС продолжают настаивать на необходимости сокращения стимулов

Фьючерсы на основные индексы США указывали на потери рынка в пределах 0,2% на старте торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 2 базисных пункта до 1,35%.

• Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что на рынке гораздо больше вакансий, чем работников. Поэтому ФРС будет придерживаться плана на сокращение стимулов. В интервью Financial Times он сообщил, что сокращение стимулов начнётся уже в этом году и завершиться в следующем.

• В Morgan Stanley полагают, что есть вероятность падения рынка на 15% до конца текущего года. Как минимум, сентябрь и октябрь будут очень волатильными.

• Акции Tesla торговались в плюсе. Компания смогла продать в Китае 12885 автомобилей в августе по сравнению с 8621 в июле.

• PayPal пользуется спросом. Компания объявила о покупке японской Paidy за $2,7 млн. Японская компания работает по схеме предоставления услуг покупки с отсрочкой платежа.

• Из событий вечера выделим публикацию "Бежевой книги" ФРС в 21:00 мск. В данном сборнике в описательной форме рассказывается о состоянии региональных экономик США. Естественно, в случае обнаружения проблем с восстановлением экономики рынок способен развернуться вверх.