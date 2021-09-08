МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Несмотря на позитивный внешний фон, рубль открылся вниз, после чего быстро отыграл все потери. Однако утром ситуация на мировых рынках стала быстро ухудшаться, вызвав активное снижение российской валюты. В результате она вновь переписала недельный минимум к доллару.

Давление на рисковые активы оказал отказ Народного банка Китая от перехода к агрессивному стимулированию экономики. Замглавы регулятора заявил, что денежно-кредитная политика страны остается в пределах нормы, и Китай не пойдет на крупномасштабные стимулы.

К этому добавились сигналы от немецких чиновников ЕЦБ и некоторых других европейских стран о том, что регулятору необходимо быстрее приступить к сворачиванию монетарных стимулов из-за высокой инфляции в регионе. ЕЦБ завтра огласит свое решение по денежно-кредитной политике.

На этом фоне усилились опасения, что ФРС на ближайшем заседании 22 сентября также объявит о скором старте сокращения покупок долговых активов, производимых в рамках программы количественного смягчения (QE).

Развивающиеся валюты сегодня активно снижаются на фоне устойчивого роста доллара. Некоторые несут по отношению к нему серьезные потери. Исключением является китайский юань, находящийся в небольшом плюсе благодаря заявлению ЦБ страны о неприемлемости ультрамягкой монетарной политики.

Российский долговой рынок предпринимает очередную попытку переломить негативную тенденцию. На открытии индекс гособлигаций RGBI отскочил от установленного вчера недельного минимума, но затем просел, растеряв все достижения.

Днем ситуация на мировых рынках стала активно улучшаться, а нефтяные цены усилили восходящую динамику. На этом фоне рубль быстро восстановился, обновив максимумы сессии и выйдя в небольшой плюс.

Нефть возвращает утраченные позиции

Нефтяные цены сегодня демонстрируют восходящую динамику, испытав несколько просадок, одна из которых пришлась на старт европейской сессии. Затем котировки ускорили рост, обновив дневной максимум. Сейчас Brent прибавляет 1,2% около значения 72,4 доллара.

Несмотря на продолжающееся укрепление доллара, нефть вместе с многими другими сырьевыми товарами сумела сохранить позитивную тенденцию. Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказывает медленное восстановление добычи после урагана в Мексиканском заливе. Из-за его последствий по-прежнему приостановлена работа производственных мощностей, обеспечивающих почти 80% добычи США в регионе.

Доллар остается сильным

Американская валюта поначалу снижалась, но вскоре возобновила рост. Еще одна просадка произошла после открытия европейских торгов, но ее быстро выкупили. В результате индекс доллара (DXY) обновил недельный максимум, откатившись к текущему моменту в рамках коррекции. Сейчас DXY прибавляет 0,15% около отметки 92,7 п.

Европейская валюта в начале торгов пыталась развить восходящее движение, но вскоре устремилась вниз. В результате пара EUR/USD обновила недельный минимум, после чего стала корректироваться, теряя в данный момент 0,2% вблизи значения 1,182.

Техническая картина

Пара USD/RUB сегодня развернулась вниз от новой недельной вершины 73,53 рубля. Тем не менее до тех пор, пока часовая свечка не будет закрыта ниже поддержки 73,16 рубля, более вероятно возобновление роста и еще одна попытка закрепиться над уровнем 73,5 рубля.