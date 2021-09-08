В среду, 8 сентября, российский фондовый рынок растерял дневной рост к концу торгового дня. Индексы закрываются практически без изменений относительно прошлой сессии. Инвесторы ждут данных по инфляции в России, которые выйдут вечером. Завтра ожидаем смешанную динамику, ориентир по индексу Мосбиржи: 3980-4040 пп. И по индексу РТС – 1700-1750 пп.

События в Гвинее позитивно сказались на рынке алюминия. Цены на металл перебили 10-летние максимумы. В связи с этим акции Русала вырвались в топ по объёму торгов на этой неделе и сегодня выросли еще на 6,4%.

Внешний фон нейтральный. В Азии торги закрылись с околонулевой динамикой, за исключением Японии, где Nikkei на шестимесячном максимуме благодаря данным по росту ВВП. Европейские площадки торгуются в красной зоне перед заседанием ЕЦБ, участники рынка в ожидании скорого прекращения стимулирования.

На американских площадках дальнейший рост индексов ограничен неопределенностью относительно перспектив экономики США. Дополнительным давлением может стать снижение выплат по безработице, более 7,5 млн человек будут лишены дополнительных $300 еженедельно.

Помимо того, что инвесторы обеспокоены распространение дельта-штамма, а рынок труда теряет поддержку, глобальные банки пересматривают прогнозы дальнейшего экономического роста в худшую сторону.

Так, Goldman Sachs, понизил прогноз по ВВП США в третий раз за месяц с 6 % до 5,7%, это выступает еще одним сигналом для более позднего отказа от стимулов Федрезерва.

Нефть марки Brent продолжает консолидацию под отметкой $73 за баррель. Ожидаемый диапазон по нефти $72-$74 за баррель не теряет актуальности. Рост нефтяных котировок сдерживается укреплением доллара. Индекс доллара прибавил сегодня 0,35%.

Рубль оказался под небольшим давлением американской валюты и завершает день вблизи 73,5 руб./$. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть.

Целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 72.5-74 рублей за доллар.