МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Что мы знаем, и чего не знаем про Узбекистан? Для большинства людей это лишь одна из среднеазиатских стран, появившаяся после развала СССР. Из информационного фона все слышат в основном об узбекских трудовых мигрантах и вкуснейших сухофруктах и овощах — это очень узкая точка зрения. Мы постараемся дать больше красок по этой достаточно крупной и самодостаточной экономике, которая последние годы растёт опережающими темпами и становится всё более и более привлекательной для долгосрочных инвестиций.

Несколько фактов:

• Переводы трудовых мигрантов из-за границы (в основном, из России) составляют 5-6 миллиардов в год, это почти 1/3 всего поступления валюты в страну. Однако в %% от ВВП (60 миллиардов долларов), данный показатель заметно меньше, чем в других странах Средней Азии — Таджикистане и Киргизии.

• Половина экспорта Узбекистана (7 миллиардов в год) составляет золото. На коротких горизонтах золото не коррелирует с нефтью. Когда цены на нефть падают, российский импорт и общий спрос сжимается, что ощутимо сказывается на странах СНГ. Узбекистан в такие моменты как продавал золото в Швейцарию и Великобританию, так и продолжает продавать. Крупнейшими металлургическими компаниями Узбекистана являются Навоийский и Алмалыкский ГМК. К другим крупным категориям экспорта относятся цветные металлы, фрукты, овощи, газ и хлопок.

• У Узбекистана большие резервы (33 миллиарда долларов) и мало долга (37 миллиардов долларов — государственный плюс частный). Данные показатели (измеренные в %% ВВП) очень сильные даже для стран с аналогичным кредитным рейтингом — "BB".

• В стране стремительно развивается производство автомобилей и бытовой техники.

Иностранные производители ценят сравнительно низкую стоимость труда и ставят в Узбекистане заводы для сборки машин эконом-класса — Daewoo, Chevrolet (компания УзАвто) и другие. Узбекистан почти полностью покрывает домашний спрос на авто и ориентируется на поставки во всю Среднюю Азию. Успешным примером подобной стратегии является Бразилия в регионе LATAM.

Кто-то может спросить — если у Узбекистана такая классная экономика, почему у них один из самых скромных показателей ВВП на душу населения?

Дело в том, что страна начала активно привлекать инвестиции совсем недавно, только с началом реформ Президента Шавката Мирзиеева в 2016 году. Легко ли масштабировать экономику, когда почти нет возможности взять в долг капитал под оборотные и основные средства?

Постепенные сдвиги от "плана" в сторону "рынка" инвесторы встретили крайне позитивно — Узбекистан недавно дебютировал с размещением государственных еврооблигаций и сразу ощутил существенный спрос со стороны инвесторов на свои долговые бумаги.

Узбекистан сегодня и 5 лет назад — две разные страны. Правительство смотрит на лучшие практики развивающихся экономик (Россия в 2000х, Китай последние 50 лет) и старается с толком их реализовывать с поправкой на местные условия и особенности. Нормализуется бюджетная и монетарная политика, развивается финансовый рынок. Из-за границы приходит капитал, который вкладывается в новое оборудование, позволяя создавать в экономике все больше товаров и услуг. Как это скажется на производительности и уровне жизни жителей? Абсолютно точно положительно.

Даже туристы, посещавшие страну до 2016 года, могут заметить разительные отличия. Тогда, при прибытии в аэропорт нужно было буквально вывернуть карманы и при сотруднике погранслужбы пересчитать все имеющиеся при себе деньги. Обменять валюту затем выгоднее всего было на черном рынке, чтобы не платить грабительские комиссии. Сейчас же ничего подобного не осталось, валютный рынок либерализован.

Крупнейшие города страны — Ташкент (столица) и Самарканд, по совместительству являются основными культурными и туристическими центрами. Очень интересно прикоснуться к истории цивилизации, существующей более 2000 лет.

Важным преимуществом Узбекистана является выгодное географическое положение между западом и востоком. В прошлом через его территорию проходил шелковый путь, который давал стране заработок от торговли и предоставлял местному населению доступ к редким товарам.

Сейчас же Узбекистан вписан в китайскую программу Road and Belt Initiative, согласно которой Китай строит и расширяет инфраструктуру от Тихого океана до Атлантического, чтобы диверсифицировать собственные энергетические риски. Для узбеков это значит почти автоматический приток китайских инвестиций и повышенные объемы строительства дорог, Ж/Д путей и газопроводов.

Таким образом, страна, развивающаяся в сторону свободной рыночной экономики, имея богатые запасы природных ресурсов, молодое образованное население и выгодное географическое положение на пересечении важнейших транспортных путей из Европы в Азию, становится очевидным локомотивом среди стран Средней Азии и заслуженно претендует на звание нового азиатского тигра.

Для розничного российского инвестора доступ на биржевой рынок акций Узбекистана — задача не тривиальная, но вполне выполнимая. Если вы резидент РФ, то должны четко понимать, что по закону РФ в течение месяца после открытия счета на Ташкентской бирже надо будет уведомить налоговую для подачи кэш-флоу отчета и внесения данных в декларацию 3-НДФЛ. Открыть брокерский счет на Ташкентской бирже можно дистанционно, предварительно открыв валютный счет в российском банке или брокерской компании. Для заключения договора с биржей нужно всего несколько документов: нотариально заверенная анкета, договор об оказании услуг, вопросник, копия паспорта. Отправить оригиналы можно любой крупной международной службой доставки. Далее вы через свой банк или брокера конвертируете валюту в узбекские сумы, отправляете их на брокерский счет на бирже и можете покупать акции местных компаний.

Местный биржевой рынок пока находится в стадии становления и не такой ликвидный, как российский и тем более европейский или американский, поэтому оптимальной стратегией будет долгосрочное инвестирование, так как рынок очень молодой и быстро растущий.