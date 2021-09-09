Вчерашний день российскому рынку явно можно записать в актив. Несмотря на снижение западных площадок, Индекс Мосбиржи сумел закрыться в плюсе, отыграв часть предыдущей просадки. Однако подъем индикатора был обеспечен в основном ростом Сбербанка, "Роснефти" и "Лукойла".

Сегодня внешний фон вновь не радует. Американские фьючерсы снижаются на 0,4%, около 0,2% прибавляет нефть, металлы торгуются разнонаправленно. В такой ситуации продолжить и так не очень уверенный рост будет очень сложно.

Ситуация может измениться во второй половине дня после выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, от которой ждут намеков на сроки сворачивания программы стимулирования европейской экономики. Соответственно, в фокусе ее слов будут прогнозироваться аналогичные шаги ФРС.

Но даже при негативной риторике главы ЕЦБ, просадка не будет длительной и глубокой. Ее нужно будет использоваться для наращивания лонгов.

Из российских бумаг по-прежнему наиболее привлекательно выглядит "Газпром". Вчера бумага падала более чем на 1,5%, но к ночи вернулась в район предыдущего закрытия. Во многом выкупу просадки способствовала информация, что "Северный поток 2" заработает 1 октября. Ждем, что в "Газпром" со дня на день начнут заходить крупные и осторожные инвесторы.

В числе лидеров роста были акции "Русала" (+11%), где продолжается отыгрывание роста цен на алюминий, которые поперли вверх после государственного переворота в Гвинее. Бумага сейчас выглядит технически перекупленной, нужно готовиться фиксировать спекулятивную прибыль хотя бы частично. Пока же алюминий растет еще более чем на 1,5%, что сделает сегодня бумаги "Русала" лучше рынка.

При улучшении внешнего фона спекулятивно интересны будут акции Сбера. Теперь целью их роста выступает район чуть выше 350 руб, который вполне может быть достигнут в условиях притока средств нерезидентов в российские акции.

Пара доллар-рубль стабилизировалась в диапазоне 73-73,5. После выступления Лагард волатильность торгов на валютном рынке может повыситься, но рубль вряд ли совершит сильные движения до завтрашних слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.