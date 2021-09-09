МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ.  Цены на нефть Brent стабильны в диапазоне 71-73 долларов за баррель. Данные от API показали сокращение запасов сырой нефти на 2,9 миллионов баррелей, запасов бензинов — на 6,4 миллионов баррелей, дистиллятов — на 3,7 миллионов баррелей. Статистика в целом неплохая, но ожидаемая — следствие сокращение добычи и переработки после урагана Ида. Сегодня выйдут официальные данные от Минэнерго США, которые более информативны, в том числе дадут оценку ситуации со спросом на фоне завершения автомобильного сезона. Ждем удержания нефти Brent в боковом диапазоне 71-73 доллара за баррель.

 