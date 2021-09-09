МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду подросли, отыгрывая падение предыдущих дней. Рост происходил в рамках существующего торгового диапазона на фоне благоприятного сентимента, вызванного пересмотром прогнозов EIA по добыче в США.

В Краткосрочном обзоре энергетических рынков (STEO) EIA пересмотрело прогноз по американской добыче на 2021 года в сторону снижения на 40 000 б/с. Снижение обусловлено сокращением добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Ида. По оценке ведомства, в сентябре средний уровень добычи в заливе составит 1,2 миллиона б/с после 1,5 миллиона б/с в августе и 1,8 миллиона б/с в июле. В IV квартале добыча в регионе восстановится до 1,7 миллионов б/с.

По данным Reuters, на текущий момент 77% добычи нефти в заливе остается закрыто. Нефтяные предприятия продолжают работы по восстановлению производства после урагана, который оказался самым дорогостоящим для отрасли за последние 5 лет.

Фьючерсы на Brent вернулись в район 72,5 долларов за баррель и имеют все шансы на продолжение боковой динамики в диапазоне 70,5-73,5 долларов за баррель. На фоне опасений из-за спроса, вызванных сокращением экспортных цен на саудовскую нефть в Азии, в фокусе внимания сегодня может быть отраслевая статистика от EIA. В то время как данные по запасам и добыче будут искажены из-за урагана, участники рынка могут сосредоточиться на данных о совокупных поставках нефтепродуктов, пытаясь оценить спрос на топливо на фоне завершения автомобильного сезона.

Вчера поздно вечером были опубликованы данные по запасам нефти в США от API. По опросам института, запасы нефти, бензина и дистиллятов могли снизиться на 2,9 миллиона, 6,4 миллионов и 3,7 миллиона баррелей, соответственно. Данные позитивны, но ожидаемы в условиях сокращения добычи и переработки в Мексиканском заливе.

Сегодня официальные отраслевые данные представит EIA. С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,3% выше уровней закрытия предыдущего дня.