В августе годовые темпы инфляции в РФ возросли до 6,68% с 6,46% месяцем ранее. При этом мы считаем, что рост цен, связанный с текущими социальными выплатами населению, будет довольно ограниченным.

В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что внешнее инфляционное давление значительно снизится на фоне уменьшения дисбалансов между глобальным спросом и предложением в результате восстановления производственных и логистических цепочек.

Другим фактором торможения инфляции в следующем году станет ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.