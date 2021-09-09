Вчера Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за последнюю неделю с 31 августа по 6 сентября (+0.07% н/н), а также подвел итоговую оценку за август. Рост цен в последний летний месяц составил 0.17% м/м, показав тренд на замедление с 0.33% м/м в июле и 0.69% м/м в июне. В результате годовая оценка инфляции на конец августа составила 6.57% г/г, при этом расчетный показатель из недельных данных вырос до 6.79% г/г на 6 сентября.

Замедление темпов инфляции по итогам прошлого месяца обусловлено снижением цен на плодоовощную продукцию (-8.39% м/м), существенным замедлением роста цен на стройматериалы (+0.41% м/м против +5.14% м/м в июле) и отдельные категории продуктов питания без плодоовощной продукции.

Темпы инфляции, очищенной от сезонности, показали ускорение против июльских значений, что может стать очередным оранжевыми сигналом инфляционной опасности для регулятора. Для себя мы выделяем две потенциальные проблемные зоны — продукты питания без учета плодоовощной продукции (0.56% м/м против 0.43% м/м в июле) и базовая корзина потребления без регулируемых цен и продуктов питания (0.53% м/м против 0.42% м/м в июле).

Единственным сдерживающим фактором стала сфера услуг, что позволило результирующему показателю инфляции ограничиться ростом на 0.50% м/м с поправкой на сезонность. Все же это выше среднемесячного целевого уровня 0.33 м/м, который соответствует цели в 4.0%. Поэтому, как мы отмечали, превентивная мера — основной инструмент регулятора в борьбе с вторичными последствиями роста цен. В этой связи, на заседании 10 сентября повышение ставки на 50 бп до 7.00% может оказаться наиболее предпочтительным выбором.