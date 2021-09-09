МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Компания Dell отчиталась за второй квартал 2021-го выше ожиданий участников рынка. Менеджмент дал сильный прогноз на следующий период.

Выручка производителя компьютеров выросла на 15% г/г, на 2,2% превзойдя консенсус-прогноз. При этом разводненная non-GAAP EPS увеличилась на 16,6% г/г, на 10,3% превысив ожидания рынка.

Положительный эффект на продажи Dell оказало восстановление деловой активности, а также отмена антиковидных ограничений, поскольку эти факторы стимулируют расширение ИТ-бюджетов корпораций.

По итогам второго квартала темпы роста сегмента инфраструктурных решений сократились до 3% по сравнению с 5% в предыдущий отчетный период. Такая динамика обусловлена снижением доходов от решений для хранения данных (-1%), а также замедлением продаж серверов до 6%. При этом нужно отметить высокие темпы роста спроса на новое решение в области хранения Powerstore. Кроме того, по оценкам СЕО Майкла Делла, по итогам второго квартала компания увеличила рыночную долю в подсегменте серверных решений и решений хранения данных. Dell усиливает позиции в направлении aaS: так, продукт Apex получил нового клиента в лице GE. СЕО также указал на 34%-й рост спроса на VxRail (новые гиперконвергентные системы): это решение стало поставляться вместе с серверами для малых компаний PowerEdge.

Основным драйвером роста поступлений Dell стал сегмент клиентских решений, который вырос на 27%. Коммерческие решения прибавили 32%, потребительские — 17%. СЕО отметил, что Dell увеличила рыночную долю на рынке дисплеев на 1 п.п. (примерно до 19-20%). Важно отметить, что результаты Dell в потребительском сегменте оказались лучше по сравнению с HP (+0%), Apple (+16%), но слабее метрик Lenovo (+28%).

Операционная маржа сохранилась на уровне прошлого года, составив около 11%, несмотря на снижение валовой маржи на 1,6% на фоне увеличения доли клиентских решений в структуре выручки. Величина обязательств к исполнению (RPO) выросла по итогам квартала на 24% г/г.

В числе среднесрочных триггеров для компании Майкл Делл отметил рост рынков премиальных и игровых ноутбуков (в июне были представлены Alienware X-series), а также сохранение спроса со стороны сервисных провайдеров. В перспективе до 2024 года СЕО ожидает, что рост целевых рынков компании составит около 3%. Согласно прогнозу менеджмента, выручка в следующем квартале вырастет на 15-18% (консенсус: +15%).

На наш взгляд, Dell представила сильные результаты по итогам квартала: выручка и маржа оказались лучше ожиданий, менеджмент заявил о начале поставок решений Open RAN. Несмотря на сохраняющееся давление со стороны растущей доли конкурирующих облачных продуктов, мы полагаем, что Dell сохранит лидерские позиции в сегменте решений для внешнего хранения, гиперконвергентных продуктах, брендовых серверах и бизнес-ноутбуках. Мы улучшили краткосрочный прогноз на фоне высоких фактических результатов и сильного гайденса менеджмента. Однако исследовательская компания IDC понизила прогноз по объему поставок ПК, что является сдерживающим фактором для котировок компании. В то же время мы полагаем, что восстановление серверного рынка пока находится на раннем этапе.

Мы сохраняем целевую цену на акции DELL на уровне 96,1 доллар за бумагу. Рекомендация — "держать".