Пока никаких неожиданностей. И это уже хорошо. Да, затормозили, да, малость корректируемся. Однако все пока все достаточно логично. Нельзя же бесконечно топтаться на месте, прибавляя каждый день по 0,1%.

К тому же внешняя среда также не способствует слишком уж бурному оптимизму. Поэтому слабосильные медведи немного напряглись и смогли хоть немного сдвинуть мощного толстозадого быка, который вот уже 8-й месяц подряд тащит за собой рынок все выше и выше. Поэтому сейчас, пожалуй, даже надо радоваться, что идет выпуск пара и рынок понемногу сползает вниз.Cогласитесь, снижение пока чисто символическое, и на него можно было бы вообще не обращать внимание, если бы не 8 месяцев непрерывного роста.

Картина в отраслевом разрезе гораздо более однозначная. Инвесторы вчера устремились в защитные сектора, и только они смогли закрыться в зеленой зоне. Лучше всех дела шли в акциях компаний, работающих в коммунальном секторе и в электроэнергетике. Здесь средний рост уверенно превысил 1 процент (+1,21%). В акциях компаний потребительского сектора рост был гораздо менее значительным — +0,49%, а в секторе Real Estate он едва-едва оторвался от нулевой отметки — +0,29%.

Как видите, хвастаться особо нечем. В красной зоне не было заметно каких-либо критически заметных падений. Как и положено, падение привычно возглавляли компаний энергетического и сырьевого секторов. Только здесь падение в среднем превысило отметку в 1%. Потери во всех остальных секторах колебались от 0,4% в финансовом секторе до 0,9% в акциях компаний технологического сектора. Таким образом, можно констатировать, что рынок практически весь по всему фронту медленно сползает вниз. Но именно сползает, а не падает.