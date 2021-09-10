МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В четверг нефтяные котировки вернулись к снижению после тревожной статистики от Минэнерго США.

Отраслевая статистика EIA, опубликованная вчера вечером, оставляет смешанные чувства. На фоне падения добычи сразу на 1,5 миллиона б/с запасы нефти снизились всего на 1,5 миллиона баррелей при прогнозе 4,6 миллионов. Частично это может быть обусловлено выделением 1,8 миллиона баррелей из резервов Минэнерго во избежание дефицита.

Запасы бензина и дистиллятов упали на 7,2 млн и 3,1 миллионов баррелей, что было ожидаемо в свете падения нефтепереработки на побережье Мексиканского залива. Загрузка НПЗ упала с 91,3% до 81,9%.

Наиболее тревожным стало падение совокупных поставок топлива, косвенного индикатора спроса. После 22,8 миллионов б/с на прошлой неделе показатель сократился до чуть менее 20 миллионов б/с. Именно сокращение поставок в совокупности со слабым снижением запасов нефти могло привести к активным распродажам, которые последовали вслед за публикацией статистики.

При этом нужно учесть, что статистика прошлой недели в существенной степени искажена эффектом урагана, поэтому судить по ней о среднесрочных трендах не стоит. На этой неделе более 70% добычи в Мексиканском заливе остается закрыто, так что на следующей неделе данные от EIA также могут иметь специфический вид.

Помимо статистики из США, давление на нефть оказывал еще ряд новостей. Китай объявил, что выставит на аукцион часть своих нефтяных резервов, чтобы снизить сырьевые затраты для отечественных нефтепереработчиков. Ряд ключевых американских авиакомпаний сообщают о замедлении продаж авиабилетов, что может негативно отразиться на спросе на авиационное топливо, который и так еще не до конца восстановился после пандемии.

В результате фьючерсы на Brent вчера потеряли 1,5%. Динамика падения во второй половине дня была внушительной, но в целом котировки остаются в рамках торгового диапазона 70,5-73,5 доллара за баррель. Причин для выхода из него пока не наблюдается.

Вечером будут опубликованы данные от нефтесервисной компании Baker Hughes по уровню буровой активности в США. Число активных буровых установок является опережающим индикатором добычи.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,3% выше уровней закрытия предыдущего дня.