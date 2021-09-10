МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль продолжил повышаться вслед за мировыми рынками и нефтью. В результате российская валюта обновила недельный максимум к доллару и трехнедельный — к евро.

Фондовые площадки и нефтяные цены с начала дня поступательно растут. Позитивом выступили первые с февраля телефонные переговоры президентов США и Китая. Поступившие с обеих сторон официальные комментарии беседы свидетельствуют о желании найти компромисс по ключевым проблемам двухсторонних отношений. Инвесторы надеются, что это увеличит шансы на прекращение конфронтации двух стран в высокотехнологической сфере и внешнеторговых отношениях, и в целом улучшит отношения между Пекином и Вашингтоном.

Дополнительным драйвером роста рисковых активов выступила новость о том, что регулирующие органы Китая одобрили предложение крупнейшего девелопера страны Evergrande об отсрочке платежей кредиторам. Но даже несмотря на это, риск дефолта компании остается высоким.

Развивающиеся валюты в пятницу демонстрируют восходящую динамику, усилив ее на старте европейской сессии благодаря резкой просадке доллара.

Российский долговой рынок пытается развернуться вверх. В начале торгов индекс гособлигаций RGBI активно снижался, обновив двухмесячный минимум, но после решения ЦБ РФ стал быстро восстанавливаться, выйдя в небольшой плюс.

Решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) вызвало кратковременное ослабление рубля, поскольку многие ожидали, что увеличение составит 0,5 п. п.

Тем не менее ЦБ ужесточил риторику, изменив прежнюю формулировку "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях на более конкретную "… Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях". В результате рубль быстро возобновил укрепление, символически переписав недельную вершину в паре с долларом, но затем снизился.

Нефть возобновила рост

После вчерашних сильных разнонаправленных движений и вечернего провала, сегодня нефть поначалу снижалась, но вскоре перешла к поступательному росту. В данный момент котировки Brent находятся около отметки 72,7 доллара, прибавляя почти 2%.

Восстановлению нефтяных цен способствует улучшение настроений на мировых рынках. Кроме того, восходящая динамика всех сырьевых товаров поддерживается слабостью американской валюты.

Доллар пытается развернуться вверх

Доллар с начала дня находится под давлением, предприняв несколько активных восходящих попыток. На старте европейской сессии индекс доллара (DXY) резко снизился, но быстро нивелировал это движение. К текущему моменту DXY вновь просел, теряя 0,1% около значения 92,4 п.

В пятницу инвесторы будут оценивать данные о производственной инфляции в США (15:30 МСК). Если они существенно превысят прогноз, то на фоне вчерашней позитивной статистики по американскому рынку труда это увеличит вероятность более раннего начала сворачивания монетарных стимулов ФРС. Поэтому глобальные площадки могут крайне негативно отреагировать на такие данные, а доллар существенно подорожать к большинству валют.

Европейская валюта вслед за негативным стартом устремилась вверх, ускорившись после открытия основной российской сессии. Однако в середине дня пара EUR/USD резко снизилась, но к текущему моменту возобновила укрепление, прибавляя сейчас 0,1% около отметки 1,184.

Техническая картина

Пара USD/RUB приближается к сильной поддержке, находящейся на двухмесячном минимуме 72,55 руб. В случае закрытия часовой свечки под этим уровнем увеличится вероятность дальнейшего снижения в район 72 рублей.