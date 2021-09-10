МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Акции на Уолл-стрит в пятницу стремятся отыграть падение четверга. Хотя индексы S&P500 и Nasdaq все еще рискуют зафиксировать свое первое недельное снижение с середины августа.

S&P 500 упал на 0,5% за счет компаний, работающих в сфере здравоохранения и технологий, а рост акций банков и энергетических компаний не смог компенсировать потери.

Инвесторы продолжают оценивать темпы экономического роста с учетом риска сокращения потребительских расходов под влиянием очередной волны пандемии.

Потери акций малых компаний оказались меньше, чем по широкому рынку в целом. Индекс Russell 2000 упал на 0,60 пункта (менее чем 0,1%). Доходность облигаций также движется вниз, в том числе доходность 10-летних Treasuries опустилась с 1,33% до 1,30%.

Еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице сократилось до 310 тыс. Считаем, что при нынешних темпах снижения этого показателя их число в обозримом будущем приблизится к допандемическим значениям, когда оно колебалось около 225 тыс.

Рынок ожидает итогов заседания ФРС, которое пройдет 22 сентября. Не всегда однозначные данные рынка труда не могут существенно повлиять на настроения инвесторов. В случае коррекции поддержкой для S&P500 выступит уровень 4470 пунктов. Ближайшей целью роста остается отметке 4600 пунктов.