МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (3кв2021) -1,4 7 (факт)
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,38%  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
16:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (август) -302 млрд долл -173 млрд долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 19.08.2021, в заочной форме, див-ды за 1П2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 24.09.2021) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 105 (1кв2021) + 156 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB РЖД — СД (план работы на 2021-2022, вопрос об определении цены акций допэмиссии)    
  RUB Газпром нефть — СД (о возможности и сравнительной эффективности переработки нефти и газового конденсата на мощностях ПАО)    
  RUB Детский мир — брифинг для инвесторов    