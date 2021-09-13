Сейчас основное внимание нужно сосредоточить на американском рынке акций. Именно от него будет зависеть динамика других фондовых и товарных активов.

Последние 4 дня прошлой недели Америка снижалась. Индекс S&P500 закрылся в пятницу в районе поддержки 4450-4480 пунктов, которой выступает нижняя граница восходящего канала. В последнее время мы видим, как все просадки откупаются благодаря огромному объему финансовой ликвидности.

Скорее всего, так произойдет и на сей раз. Однако все каналы рано или поздно разрушаются, и если мы увидим пробой его нижней границы, то за океаном начнется масштабная фиксация прибыли, которая спровоцирует падение американских индексов процентов на 5-7. Этот вариант также нужно держать в голове.

Пока же с утра американские фьючерсы торгуются с символическим ростом.

Более чем на 2% взлетел алюминий, в котором слишком долго отыгрывается государственный переворот в Гвинее, которая производит около 20% мировых бокситов. Так или иначе, это вновь поддержит котировки «Русала».

Свыше процента теряет никель, что может затормозить наметившуюся попытку отскока «Норникеля».

С прошлого вторника консолидировался «Газпром». При этом цены на газ в Европе продолжили рост, превысив 700 долларов за тысячу кубов. Западные СМИ пишут, что прокачка газа по «Северному потоку 2» начнется 1 октября. Пора бы «Газпрому» сформировать новый краткосрочный восходящий тренд с целью обновления исторических максимумов и ухода в район 400 руб. Кстати, такой интересный факт: в последние 11 месяцев акции компании лишь в январе закрылись с символическим снижением на 0,07%.

Нефть с утра подрастает на 0,5% и торгуется дороже 73 долларов за баррель. Пока нет уверенности, что котировки смогут закрепиться выше этой отметки. Ждем восстановления добычи в полном объеме в Мексиканском заливе, что осадит цены на нефть. Но пока дорогая нефть поддержит как российский рынок акций в целом, так и рубль.

Последний отреагировал снижением на решение ЦБ повысить ключевую ставку на 0,25 п.п. как из-за фиксации прибыли «по факту», так и из-за того, что многие участники торгов ждали более жесткого решения регулятора. После выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной сложилось впечатление, что ЦБ не ограничится повышением ставки до 7% годовых и может погнать ее еще выше.

Для рубля это умеренно позитивно, но высокая ставка будет препятствовать росту экономики, и негативна для фондового рынка. Сейчас дивидендные идеи становятся все менее и менее интересными.

Вряд ли повышением ставки удастся побороть инфляцию, причины которой кроятся в бурном росте мировых цен на сырьевые ресурсы.

Пока же рубль в паре с долларом торгуется на уровне пятничного закрытия, чуть выше отметки 73. Скорее всего, сегодняшние торги парой доллар-рубль завершаться без принципиальных изменений.