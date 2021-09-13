Цены на нефть в пятницу выросли, поддерживаемые дефицитом нефти в США после урагана "Ида" в Мексиканском заливе.

Пятничная статистика от Baker Hughes показала частичное восстановление буровой активности в США. Число активных буровых установок после падения неделей ранее поднялось до 401 уст. (+7 уст.). По мере того, как нефтегазовая отрасль в Мексиканском заливе будет возвращаться к нормальной деятельности, мы можем увидеть рост еще как минимум на 10 уст. В целом, восстановление бурения благоприятно сказывается на перспективах американской добычи, при этом отражая риски для нефтяных котировок на среднесрочном горизонте.

На текущий момент около 70% добычи в заливе или 1,4 млн б/с остаются закрыты. Такая ситуация наблюдается уже две недели, и в ближайшие дни дефицит будет сохраняться. При этом нефтепереработка на побережье восстанавливается быстрее, чем добыча на морских платформах. Это может отразиться в более весомом падении нефтяных запасов в отраслевой статистике EIA в среду.

Источники Reuters сообщают, что крупные нефтетрейдеры увеличили продажи российской нефти Urals, которая выступает неплохой заменой «кислой» нефти из Мексиканского залива.