Помимо ухудшения рисковых настроений на глобальном валютном рынке к концу прошлой недели, важным событием пятницы стало решение Банка России. Риторика о возможности продолжения цикла ужесточения ДКП поставила рубль в замешательство — с одной стороны, идеи для carry trade наращивают потенциал, с другой — момент разворота цикла ставок под вопросом, и можно дождаться более выгодных уровней. В результате, рубль растерял часть позиций, показав ослабление против доллара на 0.5% н/н (USD/RUB 73.2) и сохранил относительный паритет с евро (86.4, —0.1% н/н).

Относительно других валют развивающихся стран рубль оказался в середине "турнирной таблицы". Первые строки вторую неделю подряд занимает южноафриканский рэнд +0.7% н/н. Бразильский реал показал результат слабее рубля (-1.0% н/н), а аутсайдером на этот раз стала турецкая лира (-1.7% н/н против доллара США).

Текущая неделя сохраняет шансы для возврата рубля к более крепким уровням, благодаря дорожающим нефтяным котировкам Brent (диапазон $72-74/барр), а также началу подготовки к сентябрьским налоговым выплатам корпораций. Риск-фактором остается глобальный разворот в пользу доллара США из-за ожиданий более быстрого ужесточения риторики ФРС перед решением по ставке в конце сентября. В этом контексте на этой неделе мы ожидаем увидеть пару USD/RUB в интервале 72.50-73.30, а EUR/RUB – в интервале 85.5-86.7.



