Мировой и, в частности, российский рынок ИТ в «пандемические» 2020-2021 годы демонстрирует уверенный рост. Специфичность и гибкость данных продуктов такова, что не только способствовала достаточно успешному противостоянию изменениям, которые принесла пандемия, но и напротив, именно изменившиеся условия становятся стимулами развития различных направлений ИТ-сферы.

В 2021-2022 гг. в секторе информационных технологий ожидается более заметный рост, чем по экономике в целом. Под данным исследовательской компании Gartner прогнозирует увеличение мирового ИТ-рынка на 8,6% до $4,2 трлн. В 2022 г. повышение спроса составит ещё 5,3% г/г до $4,4 трлн. В то же время общее повышение мирового ВВП прогнозируется на уровне 6% в 2021 г. и 4,9% в 2022 г.

Опережающая динамика развития информационных технологий вызвана многими факторами. Современные технологии востребованы не только в связи с общим прогрессом. Но продвижение многих продуктов, систем и технологий было активизировано пандемией. Она показала, что работа компаний, сделавших уверенный шаг в сторону диджитализавции процессов, более устойчива, приспособлена к рискам и готова к быстрым изменениям. Это, наряду с развитием дистанционной работы, обучения, коммуникаций в прошедшие месяцы, активизирует потребность в ИТ-продуктах и уcлугах в ближайшие годы.

Можно выделить ряд основных тенденций и определить набор компаний, которые занимают крепкие позиции на рынке.

1. Рост спроса на ПО для бизнеса. Объем продажи софта в мире в 2021 г. увеличится на 13,2% и составит около $600 млрд. по прогнозу Gartner. Расходы на коммуникационные сервисы поднимутся на 3,5%, до $1,44 трлн; на комплексы для дата-центров — на 7,4%, до $192 млрд. Примерами успешных компаний в этом сегменте являются Microsoft, Salesforce.com.

2. Увеличение востребованности систем искусственного интеллекта (ИИ) и вычислений. Их реализация в 2021 г. вырастет на 16,4%, до $328 млрд., а к 2024 г. превысит $500 млрд дол., по оценке аналитической компании IDC. ИИ даёт возможность перерабатывать всё более существенные объемы информации, оптимизировать бизнес-процессы. Наиболее привлекательными компаниями в этом сегменте являются NVIDIA, AMD.

3. Удалённая работа, учёба и цифровые развлечения укрепили преимущества облачных технологий. Тенденция повышения спроса на них останется и на долгосрочную перспективу. Они обеспечивают удобное, ёмкое, безопасное хранение данных и доступ к ним для различных пользователей независимо от локации и времени. Gartner прогнозирует увеличение глобальных расходов на облачные сервисы на 18% в 2021 г., до $305 млрд. По оценкам исследовательской компании, даже по завершении пандемии 70% организаций будут поднимать затраты на «облака». Здесь обращу внимание на компании, основной бизнес которых заключается в предоставлении вычислительной инфраструктуры и оборудования. Примерами успешных компаний являются Microsoft, Zoom Technologies, Netflix, Spotify.

4. Внимание к кибербезопасности. Миграция бизнес-процессов и персональной жизни в онлайн в условиях введенных карантинных ограничений привели к повышению активности злоумышленников и мошенников. По данным Australian Cyber Security Growth Network, мировой рынок кибербезопасности увеличится в ближайшие годы более чем удвоится и прибавит $173 млрд, а его общий объем к 2026 г. составит $270 млрд. Население и бизнес вынуждены реагировать на рост преступлений в сфере интернет-технологий. Ожидается, что расходы на кибербезопасность будут увеличиваться в среднем на 9,3% в год. С учетом того, что в этом секторе представлено множество компаний малой и средней капитализации, то инвестировать в этот сектор лучше через диферсифицированные ETF-фонды. Примерами могут быть MG Prime Cyber Security ETF, First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF и iShares Cybersecurity and Tech ETF.

Интересно, что сфера IT-услуг в России не только повторяет мировые тенденции, но и несколько их опережают. Расширение рынка инфоррмационных технологий составило 14,2% в 2020 г., объем рынка достиг 411,6 млрд руб., по оценке IDС.

Такое положение можно объяснить следующими обстоятельствами. Экономика России сократилась в 2020 г. на 3%, то есть меньше, чем в среднем в мире и во многих ведущих странах. В России была ниже изначальная статистическая «база» развития этого сектора, а использование новых технологий выступает приоритетом и активно поддерживается и бизнесом, и государством.

Соответственно, в текущем году вероятно дальнейшее усиление этой отрасли в России. Но темпы роста будут меньше, чем в 2020 г., из-за постепенного преодоления эффекта «низкой базы». Тем не менее, во многих направлениях российский ИТ-рынок не только не успупает, но и иногда опережает мировой. Речь идет о скорости внедрения инноваций и создания продукта, а также достигнутого высокого уровня диджитализации процессов коммуникации населения с бизнесом и государством через удаленные каналы.

На российском фондовом рынке представлено ограниченный набор имен в секторе ИТ, и в основном интерес инвестооров фокусируется в акциях Яндекса и Mail.Ru Group. Во многих подсегментах ИТ рынка именно эти две компании удерживают уверенное лидерство и являются проводниками новых технологий.