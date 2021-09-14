Как мы и ожидали, российский рынок акций вчера продолжил подъем, сумев обновить исторический максимум. Целью роста Индекса Мосбиржи является район чуть выше отметки 4100 пунктов — там проходит верхняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года.

Вчера подъем рублевого индикатора во многом был обусловлен ростом акций нефтянки. Бумаги сектора наконец-то начали отыгрывать высокие цены на нефть, увеличение Россией добычи в рамках квоты ОПЕК+ и отставание от роста рынка в целом за последние недели.

Сегодня с утра нефть растет на 0,6%, торгуясь в районе 74 доллара за баррель. Это дает основания ожидать умеренного, не такого сильного как вчера, роста стоимости нефтяных акций. Однако пока рано говорить о какой-либо новой восходящей волне по акциям сектора, бумаги основных эмитентов торгуются в боковом канале.

Есть сомнения и в продолжении роста нефти. Сейчас должны возобновить добычу мощности Мексиканского залива, большая часть которых свыше недели простаивала, зализывая раны, нанесенные ураганом Ида. Таким образом, мировой рынок вскоре получит примерно 1,5 млн баррелей в сутки "мексиканско-заливной" нефти.

Хотя нельзя исключить, что нефть все-таки достигнет отметки 75 долларов за баррель.

Как на дрожжах растут цены на газ в Европе. Вслед за ними прут вверх и котировки "Газпрома" с "НоваТЭКом". Причем последний растет намного быстрее "Газпрома". Но техническая перекупленность в "НоваТЭКе" велика, и сейчас более перспективным выглядит покупка акций "Газпрома". Ждем, что в этом году "Газпром" перепишет исторический рекорд, который сейчас располагается в районе 370 руб за акцию.

Рубль вчера укрепился к доллару на 0,8%. Кроме внешнего позитива, спекулянты отыгрывали ожидания неоднократного повышения ключевой ставки ЦБ. При нынешнем размере ставки и ценах на нефть и металлы, доллар должен был бы стоить намного ниже 60 рублей. Но укреплению российской валюты мешает бюджетное правило и слабость отечественной экономики.

Сейчас сильнейшей поддержкой по паре доллар-рубль является район 72. Не ждем, что пара сможет надолго уйти ниже этого уровня. Поэтому при дальнейшем укреплении рубля имеет смысл наращивать среднесрочные позиции по доллару, но при этом оставив деньги для возможного усреднения в случае провала пары под отметку 72.