Дефицит американского бюджета угрожает рынку новыми налогами
Dow Jones и S&P 500 прервали полосу снижения из пяти сессий подряд. Однако NASDAQ оказался в минусе. Текущие оценки акций многие считают завышенными. Опрос Deutsche Bank показал, что две трети респондентов ждёт коррекции минимум на 5% до конца года.
• Поводом для снижения рынка может стать, как начало сокращения покупки облигаций Федрезервом, так и фискальные меры. Демократы из Палаты представителей Конгресса США предложили повысить ставку налогов на доходы корпораций с текущих 21% до 26,5%. На минувших выходных Goldman Sachs предупредил своих клиентов о том, что в оставшиеся до конца года месяцы именно повышение налогов является главным риском для рынка акций США, а вовсе не замедление экономики.
• Дефицит американского бюджета за 11 месяцев финансового года составил $2,71 трлн, что на 10%, или на $297 млрд меньше дефицита прошлого года. Тем не менее, при текущих планах расходов почти неизбежны инициативы по пополнению казны.
• Другим фактором сдерживания рынка остаётся инфляция и реакция ФРС. В минувшую пятницу вышла статистика цен производителей, которая показала продолжающееся ускорение роста цен. Во вторник инвесторы ознакомятся с данными по потребительской инфляции. Прогнозы говорят о возможном замедлении темпов инфляции, но есть высокая вероятность, что цифры вновь неприятно удивят.
• 3 сектора снизились и 8 выросли. Лидером дня стал отраслевой индекс энергетики (+2,94%), а самым слабым оказался сектор здравоохранения (-0,61%). Под давлением были акции производителей вакцин Moderna Inc. (-6,6%), BioNTech (-6,31%) и Pfizer (-2,22%). Продолжаются дискуссии о необходимости третьей дозы вакцинации для повышения иммунитета против COVID-19, но даже текущая компания начинает демонстрировать признаки резкого спада интереса к вакцинации в США.
По итогам торгов:
• DJIA — 34869,63 п. (+0,76%),
• NASDAQ — 15105,58 п. (-0,07%),
• S&P 500 — 4468,73 п. (+0,23%).
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