Значимых новостей вчера было немного. Демократы в Палате представителей Конгресса США представили свои предложения по увеличению налогов в целях финансирования пакета социальных расходов объемом 3,5 трлн долл. Предложенные изменения оказались менее радикальными, чем те, которые изначально предлагал президент Байден, что, на наш взгляд, говорит о том, что и финальная сумма в итоге может оказаться ниже. Рынки акций отыграли часть пятничных потерь. В том числе индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,2%, DAX укрепился на 0,6%. MSCI EM скорректировался на 0,6%, но, напомним, в пятницу он опередил другие глобальные индексы. Доходности среднесрочных и длинных UST снизились на 1-2 бп, 10-летние бумаги закрылись на отметке 1,33%.

Сырьевые рынки продолжили двигаться вверх. Котировки нефти Brent выросли еще на 0,8%, до 73,5 долл./барр. Это произошло на фоне повышения ОПЕК прогноза мирового спроса на нефть на 2022 г. (оценка была увеличена примерно на 1 млн барр./сут.). Индекс DXY поднялся на 0,1%, что не помешало валютам EM укрепиться относительно доллара. В частности, турецкая лира, южноафриканский ранд и бразильский реал подорожали на 0,5-0,6%. Еще лучше смотрелся российский рубль, прибавивший почти 0,8% и закрывшийся на отметке 72,6 за доллар.

Сегодня в центре внимания рынков — публикация данных по инфляции в США за август. Консенсус-прогноз предполагает снижение общего индекса с 5,4% в июле до 5,3% и индекса базовой инфляции — с 4,3% до 4,2%.