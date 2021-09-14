На рынке ОФЗ оптимизм иссяк
На рынке ОФЗ оптимизм вчера иссяк, правда, изменения доходности по итогам дня были минимальными. Мы ждем, что Минфин завтра предпримет новую попытку разместить ОФЗ 52004, на прошлой неделе аукцион по этой бумаге был отменен из-за технических проблем. Также инвесторам может быть предложен выпуск ОФЗ 26239 с погашением в 2031 г.
Группа ЛСР сегодня собирает заявки на облигации объемом от 5 млрд руб. Срок обращения выпуска — пять лет, с учетом амортизации дюрация составляет порядка 3,5 года.
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