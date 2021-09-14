Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Рынок акций
Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — девятилетний. Затем мы ненадолго просели из-за снижения мировых фондовых индикаторов, но вскоре вернулись к росту.
Большинство глобальных площадок в начале дня повышалось, но незадолго до старта российской сессии стало сдавать позиции. В то же время нефть демонстрирует устойчивый рост, периодически обновляя месячные вершины.
Мировые инвесторы проявляют некоторую нервозность в ожидании данных о потребительской инфляции в США (15:30 МСК). Если они превысят прогноз, это может спровоцировать волну распродаж на мировых рынках, поскольку увеличит вероятность более раннего старта сокращения монетарных стимулов ФРС.
Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи остается на уровне 4100 п., у индекса РТС — на 10-летнем максимуме 1763 п. Если американская статистика не испугает инвесторов, мы можем уже сегодня преодолеть эти технические препятствия.
Валютный рынок
В начале торгов рубль пытался продолжить восходящее движение предыдущей сессии, однако незадолго до старта основной сессии перешел к снижению из-за ухудшения ситуации на мировых рынках.
Большинство глобальных площадок в начале дня повышалось, но перед открытием европейских торгов стало сдавать позиции. В то же время нефть демонстрирует устойчивый рост, периодически обновляя месячные вершины.
Мировые инвесторы проявляют некоторую нервозность в ожидании данных о потребительской инфляции в США (15:30 МСК). Если они превысят прогноз, это может спровоцировать волну распродаж на мировых рынках, поскольку увеличит вероятность более раннего старта сокращения монетарных стимулов ФРС.
Развивающиеся валюты в основном демонстрируют разнонаправленные движения. Утром наблюдалась попытка укрепления на фоне ускорения снижения доллара. Однако в начале европейской сессии он стал восстанавливаться, вернув многие развивающиеся валюты в минус.
Российский долговой рынок продолжает совершать восходящие попытки. Индекс гособлигаций RGBI на открытии повысился, повторив установленный вчера недельный максимум, но затем просел, сохранив небольшой плюс.
Рубль в противоположность вчерашнему дню демонстрирует откровенную слабость, быстро сдавая позиции, хотя внешний фон остается благоприятным, особенно в плане восходящей динамики нефти. Если ситуация на мировых рынках ухудшится, доллар попробует закрепиться над уровнем 73 руб., нацелившись на ближайшее сопротивление 73,23 руб.
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