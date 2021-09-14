В лидерах роста к середине сессии были акции ФосАгро (+2,73%) и бумаги ЛУКОЙЛа (+1,92%). Акции Газпрома подорожали на 1,28%. В лидерах снижения находились расписки TCS Group (-2,33%) и обыкновенные акции Мечела (-2,31%).

Акции Газпрома во вторник поднялись до очередного пика с июля 2008 года на фоне достижения ценами на газ на различных площадках рекордных и многолетних максимумов. Котировки самого эмитента расположены не так далеко от исторического пика 369,50 руб. от мая 2008 года и в среднесрочном периоде (согласно верхним полосам Боллинджера недельного и месячного графиков) выглядят перекупленными. Краткосрочно, однако, сдержанный характер повышения бумаг может позволить им какое-то время продолжать рост при поддержке фундаментальных факторов с ближайшим сопротивлением 340,50 руб. Технические поддержки расположены у 332,50 руб., 324,50 руб. и 312,50 руб. (преодоление последнего уровня будет говорить о перспективе смены среднесрочных настроений). На данный момент с учетом силы восходящего тренда имеет смысл держать "длинные" позиции по Газпрому с их сокращением в случае преодоления обозначенных поддержек.