Все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%
На прошлой неделе мы наблюдали осторожный ход ЦБ РФ по очередному повышению ключевой ставки. В этот раз российский регулятор не стал рубить с плеча и ограничился минимальным шагом в 25 базисных пунктов (то есть 0,25%). Многие аналитики прогнозировали повышение на 50 б.п., и, в целом, рынок закладывался на более серьезные меры. Правда, позитивному сюрпризу суждено было не состояться. Если раньше российский Центробанк резко повышал ключевую ставку, а затем давал смягчающие комментарии, в этот раз случилось наоборот. Конференция, последовавшая за решением по ставке, была наполнена жесткими заявлениями в духе "если будет необходимость, отрубим хвост по самую голову", то есть поднимем ставку выше 7%. Подобная решимость слегка остудила пыл инвесторов и не дала покупателям отпраздновать окончательный разворот в политике регулятора.
Тем не менее нам продолжает казаться, что все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%. Текущий уровень (6,75%) дает пространство для дальнейшего повышения, если из кастрюль и гаражей будут приходить плохие новости по инфляции, а если бы ставку довели до 7% сразу, такой маневр был бы невозможен. Похоже, что не только мы видим 7% в качестве потолка по ставкам даже в разумно негативном сценарии.
Таким образом, мы считаем, что фаза повышения ставок уже близка к завершению. Эффект переноса валютного курса — то есть удорожание импортируемых в страну продуктов за счет падения рубля — скоро уйдёт за "окно овертона" и не будет оказывать влияние на рост цен в России. Позитив, транслируемый другими ЦБ, в частности, Федрезервом, тоже может поспособствовать более взвешенным дальнейшим решениям российского регулятора, даже несмотря на жесткий комментарий главы ЦБ РФ.
Разворот рынка уже случился (рост индекса ОФЗ с мартовских минимумов составил более 3%), а осознание того факта, что регулятор закончил повышать ставку, придаст ускорение недавнему росту.
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