Позитива хватило только наполовину
Неделя обещала стартовать с позитива. Однако позитива хватило только наполовину. В смысле — на половину индексов. А еще точнее фактически на один индекс Dow Jones (DJIA-30). Только он один более-менее существенно подрос и смог отыграть треть всех потерь, понесенных за прошедшую неделю. Из 30 акций, входящих в этот индекс, показали рост 23, и лишь 7 оказались в минусе. Лучшими же были акции United Health (UNH,+2,63%), Intel (INTC,+2,14%) и Boeing (BA,+1,99%).
Уже сама подборка лучших акций по итогам вчерашнего дня говорит сама за себя — это компании из совершенно разных секторов, и они никак не связаны между собой. То есть рост был там, где была возможность расти, и поэтому спрос достаточно равномерно распределялся по всему спектру бумаг. Впрочем, также как и падение. Хотя с падением было все же посложнее.Наиболее пострадавшим вчера оказался индекс NASDAQ, который лишь благодаря героическим усилиям быков в последний час торгов смог минимизировать свои потери и закрыться в чисто символическом минусе. Минус этот был получен благодаря провалу в одном единственном секторе — секторе медицины и биотехнологий. Удар был нанесен откуда не ждали — со стороны многоуважаемого медицинского журнала The Lancet.
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