Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть вернулись к повышению после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после повышения в начале сессии, завершились снижением трех основных индексов на 0,4-0,9% во главе с циклическими акциями. Данные по ослаблению потребительской инфляции в августе до 4% г/г по базовому показателю оказали ограниченное влияние на рынок, который оставался в коррекционной фаза на фоне сохранения проблем с коронавирусом в стране, а также рисков увеличения корпоративных налогов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, оставаясь тем не менее ниже краткосрочного сопротивления 4500 пунктов и сохраняя потенциал падения в район 4400 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который отступил от максимумов дня. В среду статистика показала ускорение потребительской и производственной инфляции Великобритании в августе, что расходится с трендом США. В течение дня в регионе будут ждать данных по промышленному производству еврозоны за июль.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Китайские индексы падают в пределах 2%. Среда отметилась публикацией более слабых, чем ожидалось, макроэкономических данных КНР за август, которые показали замедление темпов роста промышленного производства, вложений в основные средства, а также розничных продаж страны. Все три показателя были ниже прогнозов, подчеркивая тренд на замедление роста Китая.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются в пределах 1% после отступления от максимумов сессии и незначительных изменений накануне. МЭА во вторник не порадовало инвесторов улучшением прогнозов по спросу на нефть на следующий год и понизило его на текущий год. Отчет API в то же время показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,4 млн баррелей при уменьшении запасов нефтепродуктов на 5,7 млн баррелей — позитивный для котировок сигнал перед публикацией отчета Минэнерго в среду. Цены продолжают движение к краткосрочным сопротивлениям 76 долл. и 72,50 долл. соответственно, хотя ограничивать повышение могут данные об уменьшении переработки нефти в КНР в августе наряду с общим замедлением темпов роста второй по величине экономики мира.

События дня:

• промышленное производство еврозоны в июле (12.00 мск)

• промышленное производство США в августе (16.15 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• выступления представителей ЕЦБ и Бундесбанка (в течение дня)

• акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли, обновив новые максимумы 4061 и 1760 пунктов, после чего скорректировались ближе к поддержкам 4050 и 1750 пунктов. В целом индикаторы сохраняют потенциал краткосрочного повышения как минимум в район 4085 и 1780 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), а восходящее движение может прерваться разве что на коррекцию. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4010-4100 пунктов.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет понижательный импульс. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 73,50 руб., при пробое которого наверняка устремится в район пиков конца августа, к 74,50 руб. Пара евро/рубль также отступила от многомесячного минимума, но пока находится ниже сопротивления 86,60 руб., которое сдерживает её от пробоя 87 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться развить восходящее движение во главе с бумагами нефтегазовых компаний, но с учетом общего ухудшения настроений за рубежом и слабых данных по китайской экономике покупки могут сойти на нет. Середина недели отметится публикацией динамики промышленного производства еврозоны и США, а также отчета Минэнерго США по запасам. Отечественные активы от просадок пока спасает рост цен на энергоносители, но стоит наблюдать, сохранится ли восходящая тенденция.