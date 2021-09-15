Газовые цены в Европе: позитивно для газовых компаний
Форвардные цены на газ в Европе установили очередной рекорд — 845 долл./тыс. куб. м (23,93 долл./млн БТЕ), по данным Межконтинентальной биржи (ICE).
Наш комментарий: Повышение цен обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников (например, как пишут Ведомости со ссылкой на данные BBC, в Великобритании из-за недостаточных ветровых потоков доля ветроэнергетики уменьшилась до 4,9% против среднего значения 18% в 2020 г.). Вместе с тем более высокие цены на СПГ в Азии (14 сентября индекс Platts JKM, отражающий спотовые цены СПГ в Северо-Восточную Азию, достиг пикового значения в 23,19 долл./млн БТЕ, или 830 долл./тыс. куб. м) препятствует увеличению поставок СПГ в Европу.
В целом мы считаем новость позитивной для восприятия акций газовых компаний.
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