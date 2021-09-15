Цены на нефть оставались стабильны на фоне умеренно позитивных прогнозов от МЭА.

Все три ключевых аналитических агентства, EIA, ОПЕК и МЭА, представили обновленные прогнозы по спросу, что позволяет сформировать взвешенный взгляд на дальнейшую перспективу рынка до конца 2021 г. и 2022 г. На фоне скачка заболеваемости COVID-19 в Азиатском регионе, которое наблюдалось в августе, рынок с тревогой ждал обновленных оценок, опасаясь замедления спроса.

Однако существенно картина не поменялась. Агентства ограничились косметическими корректировками, в целом сохранив оптимистичный взгляд на рынок. Агрегированные прогнозы по росту спроса в 2021-2022 гг. представлены на диаграмме ниже.

Последним опубликовало отчет МЭА. Прогноз по спросу на 2021 г. был понижен на 105 тыс. б/с, но прогноз на 2022 г. повышен на 85 тыс. При этом в ближайшие месяцы агентство ожидает ускорения — только в октябре спрос может вырасти на 1,6 млн б/с. Если ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу на 400 тыс. б/с ежемесячно, то уже в октябре рынок приблизится к балансовому состоянию.

Благоприятные прогнозы поддержали котировки нефти и акций нефтегазовых компаний на этой неделе. Фьючерсы на Brent направились к выходу вверх из двухнедельной боковой консолидации. Однако вчера второй день подряд попытка закрепиться выше $74 оказалась безуспешной, что склоняет к скепсису в отношении развития устойчивой растущей динамики. Цены на нефть могут демонстрировать преимущественно боковое движение, в то время как бумаги нефтяных компаний могут на этой неделе быть лучше рынка.

Ураган Николас во вторник медленно двигался по побережью Техаса и Луизианы, обильно поливая дождями окрестности, из-за чего большое количество домов и предприятий остались без электричества. Однако НПЗ работали в обычном режиме. Существенного ущерба новый ураган не нанес, но восстановление после Иды было замедлено.

Ураган Ида прошел через регион в конце августа. Из-за ущерба, нанесенного им, более 1,7 млн б/с добычи и 2,1 млн б/с нефтепереработки оказалось закрыто. На текущий момент около 40% производства нефти в регионе до сих пор простаивает. EIA оценивает совокупные потери для американской добычи из-за урагана в 30 млн баррелей. Полное восстановление ожидается к началу октября.

Вечером API опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Из-за продолжающегося коллапса добычи в Мексиканском заливе запасы нефти, бензина и дистиллятов снизились на 5,4 млн, 2,8 млн и 2,9 млн баррелей. Данные нейтральны, поскольку снижение ожидаемо, а более детальная информация будет представлена сегодня в публикации Минэнерго.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,3% выше уровней закрытия предыдущего дня.