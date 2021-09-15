Долговой рынок: Минфин вернулся к привычному подходу к первичным аукционам, предложив сегодня 2 серии ОФЗ-ПД — 26239 (июл.31) и 26238 (май.41). Правда, произошло это в момент слабости вторичного рынка, когда инвесторы разрываются между неопределенностью по итогам заседания ЦБ РФ 10-го сентября и риском жестких сигналов со стороны ФРС США 22-го сентября. Благо, сам Минфин уже на 97% выполнил квартальную цель по займам и на 83% — годовую. Как следствие, ничто не мешает спокойно воспринимать любой исход сегодняшних первичных аукционов.

Мы полагаем, что ведомство не будет готово установить доходность по цене отсечения выше 7.18-7.20% годовых для серии 26239 и 7.47-7.49% годовых для серии 26238 (см. регулярный обзор). Если же Минфин проявит бóльшую щедрость, которая не будет сопровождаться значительным спросом для инвесторов, это станет негативным сигналом для вторичного рынка.