На старте сессии мы испытали кратковременную просадку, но затем устремились вверх вслед за глобальными площадками и нефтью. Индекс МосБиржи вновь переписал исторический максимум, а индекс РТС достиг максимальных c августа 2011 года уровней.

В начале дня мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены находились под давлением очередной порции данных по экономике Китая, большинство из которых было хуже ожиданий. Однако утром внешний фон стал улучшаться. Поддержку рисковым активам оказывает ослабление потребительской инфляция в США во вчерашнем отчете. Это снизило вероятность более раннего и быстрого сворачивания монетарных стимулов ФРС.

Сегодня повлиять на нефтяные цены и рублевые активы способна еженедельная отраслевая статистика от Минэнерго США (17:30 МСК). Ночные данные Американского института нефти показали более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти, что способствовало росту нефтяных котировок.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи остается на уровне 4100 п., для индекса РТС следующим техническим препятствием может выступить «круглая» отметка 1800 п. Если ситуация на мировых рынках не ухудшится, вскоре мы можем проверить на прочность эти сопротивления.

Валютный рынок

В начале сессии рубль резко снизился из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках. Однако затем они возобновили повышение, а нефть ускорила рост, вызвав активное укрепление российской валюты.

Ключевые индексы и нефтяные цены на открытии торгов находились под давлением очередной порции данных по экономике Китая, большинство из которых было хуже ожиданий. Однако утром внешний фон стал улучшаться.

Поддержку рисковым активам оказывает ослабление потребительской инфляция в США во вчерашнем отчете. Это снизило вероятность более раннего и быстрого сворачивания монетарных стимулов ФРС.

Развивающиеся валюты поначалу слабели на фоне восходящих попыток доллара. Перед стартом европейской сессии он перешел к быстрому снижению, вызвав восходящий импульс в секторе. В результате большинство представителей вышло в плюс.

Российский долговой рынок угрожает новой нисходящей волной. Индекс гособлигаций RGBI поступательно снижается вторую сессию подряд. Давление на ОФЗ оказывает возможное продолжение роста ключевой ставки, о чем просигнализировал ЦБ РФ по итогам сентябрьского заседания.

Сегодня повлиять на нефтяные цены и рублевые активы способна еженедельная отраслевая статистика от Минэнерго США (17:30 МСК). Ночные данные Американского института нефти показали более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти, что способствовало росту нефтяных котировок.

Рубль возобновил активное укрепление, хорошо отыгрывая позитивные сигналы с мировых рынков. Если вешний фон не ухудшится, доллар может проверить на прочность уровень 72 руб.