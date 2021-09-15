Не долго музыка играла
Вчерашний день оказался на редкость энергичным и динамичным. Виной тому стали вышедшие макроэкономические данные по инфляции за август месяц.
Индекс потребительских цен (CPI) совершенно неожиданно для многих резко снизился и показал, что цены в августе выросли в среднем всего лишь на 0,1% при прогнозе в 0,3%. Все этому резко обрадовались. Ура! Оказывается, был прав Пауэлл, который уверяет инвесторов вот уже почти полгода в том, что инфляция под контролем, и ее всплеск будет недолгим. Акции на премаркете тут же взлетели и потащили за собой индексы, которые к моменту открытия основной торговой сессии прибавляли уже более 0,5%.
К сожалению, не долго музыка играла. Вслед за всплеском положительных эмоций накатила волна осознания того, что раз темпы инфляции снизились, то и потребительский спрос уменьшился, а раз потребительский спрос уменьшается, значит резко уменьшается вероятность быстрого восстановления экономики. А именно с быстрыми темпами восстановления экономики и связан весь рост фондового рынка по крайней мере с ноября прошлого года. И как же теперь нам быть?
Для начала, конечно, надо чуть-чуть испугаться. И вчера во второй половине дня мы наблюдали этот маленький испуг. Обороты на торгах чуток подросли, и абсолютно все сектора закрылись в минусе. Справедливости ради, надо отметить, что потери пока все же невелики — просадка всех индексов менее чем на 1% вообще ни о чем не говорит. Всё укладывается в маленькую коррекцию и не более того. Но вот только большие коррекции также начинаются с малого. Поэтому пока лучше просто постоять в стороне и ничего не предпринимать.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210915/834703687.html