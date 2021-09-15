В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Башнефти (+3,93%) и бумаги Распадской (+2,93%). Акции Газпром нефти подорожали на 2,34%. В лидерах снижения пребывали котировки ФосАгро (-3,00%) и гдр TCS Group (-2,52%).

Акции нефтегазового сектора в среду продолжали повышение вместе с ценами на энергоносители.

С технической точки зрения бумаги Газпром нефти поднялись до максимума с февраля 2020 года и теперь вполне могут стремиться к пику прошлого года 478,55 руб. с ближайшими сопротивлениями у 452 руб. и 466 руб. ADX дневного и недельных графиков при этом предупреждают об ограниченных силах покупателей и возможном отскоке от сопротивлений. Как минимум при положении выше поддержки 441 руб. имеет смысл держать "длинные" позиции, но учитывать возможность ограниченного потенциала повышения бумаг.