МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидания неплохих статданных по запасам от Минэнерго вслед за API оказывали нефти поддержку. На волне оптимизма Brent превысила 75 долларов за баррель. Запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий — на 6,4 миллиона баррелей, а запасы бензинов и дистиллятов — на 1,9 и 1,7 миллиона баррелей. Загрузка НПЗ восстановилась до 82,1%, добыча — до 10,1 миллионов баррелей в день.

Около 30% мощностей Мексиканского залива еще не работает вследствие Иды и Николаса, который, впрочем, оказался слабым.

Мы считаем, что фактор поддержки в виде ураганов в ближайшее время сойдет на нет, полное восстановление отрасли ожидается в течение недели-двух. Цены на нефть Brent инерционно на позитивном сантименте могут еще подрасти к 76-78 долларам за баррель, но близится заседание ФРС, где мы ждем объявления о сворачивании стимулов в этом году. На этом фоне интерес к сырью может ослабнуть, вернув котировки в зону более справедливых значений — 70-73 долларов за баррель.