МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2-3 б.п., отыгрывая снижение склонности к риску на глобальных рынках. Локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Колумбии, Мексики, Турции вчера выросли в доходности на 1 — 8 б.п. При этом поддерживающим фактором для рынка ОФЗ выступают высокие цены на нефть и газ (вчера баррель Brent подорожал на 2,5% до 75,5 долларов).

На таком фоне Минфин РФ вчера разместил новые 10-летние ОФЗ-26239 в объеме 45,5 миллиардов рублей с премией к закрытию вторника в размере 2 б.п. На втором аукционе ведомство продало 20-летние ОФЗ-26238 на 17,9 миллиардов рублей с премией по доходности в 5 б.п. С начала третьего квартала совокупный объем размещения ОФЗ уже составил 742 миллиарда рублей, что превышает объявленный лимит на этот квартал (700 миллиардов рублей).

Сегодня ожидаем нейтральную динамику на рынке рублевых облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ выше 7,0% годовых считаем интересной для покупки на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБР в диапазон 5 — 6% в среднесрочной перспективе.