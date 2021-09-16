МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В четверг рубль транслирует динамику пары евро/доллар на внешнем рынке. К середине дня пара снижалась на 0,4%, как результат — рубль снижался к доллару и на столько же укреплялся к евро на российском рынке. В целом за последнее время рублю не удается в полной мере отыгрывать рост нефтяных котировок из-за неприятия к риску на развивающихся рынках.

Так, цены на нефть растут сегодня уже пятую сессию подряд (в том числе после вчерашних данных о существенном сокращении запасов в США), однако рубль при этом, хоть и укрепился за последнюю неделю, но демонстрирует смешанную динамику. Российскую валюту сдерживает негатив на развивающихся рынках, остающихся под давлением из-за опасений новых волн пандемии, распродаж на китайском финансовом рынке и ожиданий по сворачиванию стимулирующих мер ДКП в США.

Данные по замедлению инфляции в США могут отсрочить период начала нормализации ДКП ФРС, что позитивно для валют развивающихся рынков и рубля. Однако до очередного заседания американского регулятора рынки останутся в выжидательной позиции. С учетом роста цен на нефть рубль уже в ближайшее время может обновить максимум с начала сентября и приблизиться к 72 по доллару, однако усиление негатива на развивающихся рынках быстро вернет пару к уровню 73,5 рубля.