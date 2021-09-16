МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в небольшой минус, следуя за коррекционными настроениями за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск снизился на 0,39% до 4049,76 пункта. Индекс РТС упал на 0,36%, до 1760,29 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился ниже 72,50 рублей, а евро оставался ниже 85,50 рублей.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции Роснефти (+2,85%) и бумаги Магнита (+2,40%). В лидерах снижения пребывали котировки ТМК (-16,72%), упавшие после дивидендной отсечки, и акции Распадской (-2,30%).

Бумаги Магнита в четверг повышались без конкретных фундаментальных причин и стремились к максимуму текущего года 5784,50 руб., где расположено в том числе долгосрочное сопротивление. При способности закрепиться выше 5790 рублей котировки могут пытаться развить повышение к пикам с начала 2018 — конца 2017 года, в район 6250 рублей. Неплохие шансы на рост акций сохраняются при положении выше поддержек 5500 и 5300 рублей, но в целом тренд на данный момент скорее нейтральный, а "лонги" имеет смысл наращивать при закреплении выше сопротивлений 5700 и 5790 рублей.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в небольшой минус и изменялись в пределах 0,5%, консолидируясь вблизи краткосрочных целей движения 76,50 и 73,30 долларов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых инвесторы могут зафиксировать часть прибыли с ближайшими поддержками у 74 и 71 доллара. По ходу сессии участники будут реагировать на общий аппетит к риску после публикации макроэкономических данных в США.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,8%. Настроения в регионе улучшились после просадки накануне и в преддверии выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Статистика тем временем показала увеличение профицита торгового баланса еврозоны в июле с 17,7 миллиардов до 20,7 миллиардов евро.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: —0,1%. В четверг в США ожидается публикация данных по розничным продажам, еженедельным заявкам на пособия по безработице, а также производственной активности ФРБ Филадельфии, которые могут свидетельствовать о некотором ухудшении показателей — потенциально негативно для рынка в условиях коррекционных настроений.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.00 мск)

• розничные продажи США в августе (15.30 мск)

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15.30 мск)

• производственные запасы США в июле (17.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти, но воздержались от обновления достигнутых накануне максимумов 4081 пункт и 1773 пункта, ожидая поступления новых внутренних и внешних сигналов. Во второй половине дня аппетит к риску, вероятно, определит блок статистики из США.