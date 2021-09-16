МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие металлургические и химические компаний провели 15 сентября встречу с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым. Целью встречи было обсуждение изменений налоговой нагрузки на компании в условиях высоких цен на сырьевые активы.

Действительно цены остаются на высоких уровнях, даже несмотря на то, что по ряду сырьевых активов прошло коррекционное снижение. Так, например, накопленное среднее значение котировок меди в 3 квартале 2021 года составляет 9 422 долларов за тонну, что на 50% выше уровня среднего значения за 2020 год. Предполагается, что в 2021 году горнодобывающие компании зафиксируют существенный рост своих финансовых показателей, однако в среднесрочной перспективе после отрицательной коррекции цен и роста расходов ситуация может измениться.

Уже в 2022 году компании даже без увеличения налоговой нагрузки могут столкнуться со снижением EBITDA на фоне роста операционных издержек. Тренд роста издержек производства ожидается в целом по всему сектору мировой горнодобывающей промышленности. Это может означать, что пик операционной прибыли будет достигнут во 2 половине 2021 года. Расходы на электроэнергию, ФОТ, сторонние сервисы, издержки, завязанные на цены commodities, и другие позиции могут оказаться выше в следующие годы. Помимо этого, дополнительные расходы, связанные с защитой от COVID-19, становятся общепринятой нормой операционных издержек, приводя к их росту.

В этих условиях изменение налоговой нагрузки может существенно негативно сказаться на динамике инвестиций в следующие несколько лет. В горнодобывающей отрасли инвестиции не могут быстро реагировать на изменение конъюнктуры, т.к. процессы, связанные с новыми проектами, обычно занимают очень много времени на этапе предварительной подготовки, где капитальные вложения минимальны. Так, например, в среднем запуск нового проекта по добыче меди в мире от открытия месторождения до выхода на проектные мощности может занимать 13 лет. При этом существенные инвестиции на строительство начинаются только с 5-6 года.

В частности, это может объяснить отсутствие резкого роста капитальных затрат в текущем году. В среднем наблюдения показывают, что рост инвестиций опаздывает на 2 года от роста EBITDA. Поэтому наиболее заметный объем капитальных затрат, как следствие текущей благоприятной конъюнктуры, можно было ожидать в 2023-2024 годах. При этом сокращение потенциальной EBITDA в 2022 году скажется на инвестициях компаний в 2024-2025 годах, несмотря на улучшение конъюнктуры цен на металлы в этот период.

В оправдание относительно небольшого роста инвестиций в России можно отметить, что сохранение сдержанного роста капитальных затрат наблюдается во всем мире. В отличие от предыдущего цикла роста цен в 2010-2012 годах менеджмент мировых горнодобывающих компаний решил не стремиться к быстрому увеличению мощностей за счет вложений в сомнительные проекты. Вместо этого компании подготавливают новые проекты, демонстрирующие высокую рентабельность, а также увеличивают расходы на геологоразведку, при этом транслируя инвесторам благоприятное состояние конъюнктуры через высокие дивиденды и обратные выкупы (buy-back).

Менеджмент российских компаний следует похожим путем, осознавая, что высокие цены на металлы могут оказаться временными. Поэтому высокие дивиденды и обратные выкупы могут быть оптимальной стратегией распределения капитала.

При этом в других развивающихся странах, где горнодобывающий сектор выступает существенным источником доходов бюджета, наблюдаются похожие тенденции. О росте налогов говорят в Латинской Америке (Чили, Перу), в Африке и странах Юго-Восточной Азии. Как и там, однозначная реакция на изменения налоговой политики воспринимается в России как ухудшение инвестиционного климата. Дополнительные расходы, вызванные ростом НДПИ, могут сделать новые проекты в горнодобывающем секторе менее рентабельными и привлекательными. В итоге это может привести к инвестициям в зарубежные активы или к переносу сроков развития ранее запланированных.