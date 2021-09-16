В четверг российский фондовый рынок скорректировался вниз вслед за динамикой природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа. Завтра ожидаем смешанную динамику, ориентир по индексу МосБиржи: 4000-4050 пп. И по индексу РТС – 1720-1760 пп.

Внешний фон складывается умеренно-негативный. «Индекс страха» прибавил сегодня чуть больше 5,5%. Азиатские площадки закрылись в минусе из-за слабой макростатистики, опубликованной накануне, а также рынок реагирует на возможность банкротства Evergrande Group — второго по размеру китайского девелопера.

Более того, на китайском рынке преобладают пессимистичные настроения из-за риска ужесточения местного регулирования. На европейских площадках оптимистичная обстановка, благодаря хорошим новостям из отрасли туризма. Компания Ryanair увеличила пятилетний объем по перевозкам.

Американские индексы также демонстрируют негативную динамику. Однако потери в технологическом и нефтяном секторах компенсируются сильными розничными продажами, указывающими на экономическую устойчивость. Розничные продажи в августе увеличились на 0,7%, в то время как ожидалось снижение на —0,8%.

Кроме того, были опубликованы данные Минтруда по заявкам на пособие по безработице, которые увеличились на 20 тыс. за прошедшую неделю.

Нефтяные котировки взяли паузу, после того как достигли $75 за баррель днем ранее и немного скорректировались вниз. Поставки со временем восстанавливаются, так в терминале Ливии возобновились работы после урагана, в Мексиканском заливе также возможно возобновление работы начиная с понедельника, что способствовало снижению опасений по поводу сокращения поставок.

Стоит также отметить, в пятницу истекает срок большого числа фьючерсов и опционов на мировых рынках, это может усилить общую волатильность.

Российская валюта находится под давлением доллара и теряет 0,3%. Индекс доллара прибавил 0,4% на фоне роста розничных продаж в США. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB в отсутствии новых драйверов: 72,50–73,00.