Российский рынок временно сменил направление
В четверг российский фондовый рынок скорректировался вниз вслед за динамикой природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа. Завтра ожидаем смешанную динамику, ориентир по индексу МосБиржи: 4000-4050 пп. И по индексу РТС – 1720-1760 пп.
Внешний фон складывается умеренно-негативный. «Индекс страха» прибавил сегодня чуть больше 5,5%. Азиатские площадки закрылись в минусе из-за слабой макростатистики, опубликованной накануне, а также рынок реагирует на возможность банкротства Evergrande Group — второго по размеру китайского девелопера.
Более того, на китайском рынке преобладают пессимистичные настроения из-за риска ужесточения местного регулирования. На европейских площадках оптимистичная обстановка, благодаря хорошим новостям из отрасли туризма. Компания Ryanair увеличила пятилетний объем по перевозкам.
Американские индексы также демонстрируют негативную динамику. Однако потери в технологическом и нефтяном секторах компенсируются сильными розничными продажами, указывающими на экономическую устойчивость. Розничные продажи в августе увеличились на 0,7%, в то время как ожидалось снижение на —0,8%.
Кроме того, были опубликованы данные Минтруда по заявкам на пособие по безработице, которые увеличились на 20 тыс. за прошедшую неделю.
Нефтяные котировки взяли паузу, после того как достигли $75 за баррель днем ранее и немного скорректировались вниз. Поставки со временем восстанавливаются, так в терминале Ливии возобновились работы после урагана, в Мексиканском заливе также возможно возобновление работы начиная с понедельника, что способствовало снижению опасений по поводу сокращения поставок.
Стоит также отметить, в пятницу истекает срок большого числа фьючерсов и опционов на мировых рынках, это может усилить общую волатильность.
Российская валюта находится под давлением доллара и теряет 0,3%. Индекс доллара прибавил 0,4% на фоне роста розничных продаж в США. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB в отсутствии новых драйверов: 72,50–73,00.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210916/834722358.html