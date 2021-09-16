Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в более существенный коррекционный минус вместе с ухудшением внешнего фона.

К 18.25 мск индекс Мосбиржи упал на 0,79%, до 4033,44 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,92%, до 1750,4 пункта.

Рубль к завершению основной сессии терял в пределах 0,5% против доллара и евро. Пара доллар/рубль вернулась выше 72,50 руб, а пара евро/рубль стремилась к 85,50 руб.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,75%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,04%).

Эмитенты

Лидеры роста: Магнит (+3,78%), Мечел ап (+1,71%), банк "Санкт-Петербург" (+1,46%), Транснефть ап (+1,46%)

Акции Магнита в четверг выросли без очевидных фундаментальных факторов.

Лидеры снижения: ТМК (-15,75%), Распадская (-3,63%), Мосбиржа (-2,86%), En+ Group (-2,76%)

Бумаги ТМК в четверг торговались без дивидендов за 1-е полугодие 2021 года.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ снижались в пределах 0,8%.

На биржах сохранялись коррекционные настроения, несмотря на позитивный сюрприз со стороны макроэкономических данных.

Так, розничные продажи в августе неожиданно выросли на 0,7% м/м (прогнозировалось —0,8%), но при этом снижение за предыдущий месяц было пересмотрено с 1,1% до 1,8%.

Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре при этом увеличился с 19,4 до 30,7 пункта (ожидалось 18,8 пункта).

Статистика указывает на то, что темпы восстановления американской экономики в 3-м квартале могут превысить прогнозы, хотя на рынке труда сохраняется локальная слабость.

Так, число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло с 312 тыс до 332 тыс.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,6% в отсутствие значимых новостей, отвоевывая утерянные ранее на неделе позиции. В конце недели основным событием для региона станет публикация окончательной оценки индекса потребительских цен еврозоны за август, которая, вероятно, подтвердит его ускорение с 2,2% до 3% г/г — скорее нейтральный сигнал.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили темпы снижения и теряли в пределах 1%, отступая от целей краткосрочного роста 76,50 долл и 73,30 долл соответственно на фоне фиксации прибыли и укрепления американского доллара.

Ближайшими поддержками для котировок выступают уровни 74 долл и 71 долл — их преодоление могло бы усилить коррекционную тенденцию.

С фундаментальной точки зрения давление на цены может оказать постепенное восстановление нефтедобычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили темпы снижения и опустились к поддержкам 4030 и 1750 пунктов, при закреплении ниже которых могут стремиться к 3970 и 1710 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках основного восходящего тренда.

На данный момент важных сдвигов в пользу покупателей или продавцов на рынке не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3970-4070 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг за исключением европейского региона преобладали коррекционные настроения, улучшить которые не помогли даже оптимистичные данные по розничным продажам в США. Акции теряют импульс к росту в преддверии заседания ФРС на следующей неделе и вероятного подтверждения планов регулятора по сворачиванию покупок активов уже в этом году.

Золото на фоне улучшения макроэкономических перспектив и возможного ужесточения риторики ФРС к вечеру четверга теряло в цене чуть более 2%, опустившись к 1750 долл/унц.

Инвесторы в драгоценный металл в условиях восстановления мировой экономики и перспективы роста процентных ставок скорее склонны к сокращению своих вложений.

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