МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В четверг на российском рынке акций была достаточно волатильная торговая сессия. Некоторые голубые фишки показали сильные движения, хотя общий внешний фон к этому не располагал. Европейские индексы в основном закрывались на положительной территории, а рынок США после локальной просадки в начале сессии затем вернулся на исходные позиции. Цены на нефть при этом остаются относительно высокими и не должны способствовать масштабной распродаже на нашем рынке.

Повышенную волатильность частично можно списать на фактор экспирации по квартальным опционам и фьючерсам на Срочном рынке Московской биржи. В такие дни амплитуда колебаний зачастую оказывается выше средней. Кроме того, вчера продолжили увеличиваться объемы торгов. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 143 миллиардов рублей — максимум с мая.

Общая среднесрочная тенденция на нашем рынке остается растущей. Вчерашний откат укладывается в формат обычной локальной коррекции. По Индексу МосБиржи наверху в качестве ориентира по-прежнему выделим район около 4110 п. Снизу уровень трендовой поддержки находится лишь около 3850 п.

Вчерашний небольшой отскок курса USD/RUB к 72,5 пока также не ломает основную нисходящую тенденцию. Шансы на последующий спуск к 71,5-72 в ближайшие дни остаются высокими, чему в том числе способствует нахождение фьючерсов Brent выше 75 долларов за баррель.

Третий день подряд в аутсайдерах отраслевой индекс металлургии и добычи. Ключевая причина в обсуждении новых налоговых инициатив, которые могут стоить компаниям порядка 250 миллиардов рублей в год. Следующая встреча первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с руководителями компаний сектора по этому поводу может пройти в субботу. На текущий момент финального решения нет, обсуждения продолжаются.

Сегодня большая квартальная экспирация опционов и фьючерсов на акции и индексы будет на рынке деривативов США. И ее не просто так называют "Quadruple Witching Day" (четверной день ведьм). В такие сессии является нормой высокая амплитуда колебаний без привязки к каким-то дополнительным фундаментальным факторам. А уже в начале следующей рынок акций может замереть в преддверии итогов заседания ФРС 22 сентября. На повестке вопрос анонсирования параметров сворачивания QE. Инвесторов и биржевых игроков предупредили о "ведьминой пятнице"

В индексе S&P 500 сейчас идет борьба за сохранение восходящего тренда. В четверг была попытка возобновить снижение вниз, но к концу торгов просадку снова выкупили. Пока котировки остаются выше 4367 п., актуальна восходящий тенденция, а любые откаты воспринимаются в качестве временной коррекции.

В фокусе

∙ Самолет (+7,4%). Акции продолжают стремительное движение наверх. Уже сложилась традиция, что почти любые корпоративные новости отыгрываются наверх. Так произошло и со вчерашним сообщением о покупке компании "СПб Реновация". В июльском интервью Ведомостям гендиректор компании Антон Елистратов отмечал, что ожидает «осенью 2022 г. или весной 2023 г. провести SPO и выйти на оценку выше 400 млрд руб.». Это около 6500 руб. за акцию, и ранее такие цифры казались весьма амбициозными. Но уже сейчас котировки поднялись к 5300 руб. С начала года акции выросли более чем в 5 раз, подъем продолжается семь последних недель подряд.

∙ Магнит (+3,9%). За пару сессий акции отыграли все падение предыдущих недель, показав лучшую динамику среди наиболее ликвидных бумаг. Следующие ориентиры смещаются в район новых годовых максимумов с 2018 г. в область 5850-5900 рублей.

∙ Сбербанк-ао (-2%). Бумаги оказались в аутсайдеров среди голубых фишек. Отыгран такой же 2%-ый рост в предыдущую сессию. В результате в обыкновенных акциях Сбербанка продолжает развиваться фаза локального боковика, который с технической точки зрения выступает классическим "флагом" (считается фигурой продолжения тренда). Дальнейшая среднесрочная тенденция зависит от того, в какую сторону он раскроется. Сейчас его верхняя граница в диапазоне 335-339 руб., а нижняя на 321 рубль.

∙ Норникель (-2,1%). На фоне обсуждения налоговых инициатив акции откатились к минимумам с апреля. Нисходящая тенденция может привести котировки к 22 900-23 000 рублей.

∙ Полиметалл (-2,2%), Полюс (-1,6%). Акции золотодобытчиков оказались среди аутсайдеров на фоне слабой динамики цен на золото. Стоимость тройской унции рухнула на 50 к 1750 долларам. В такой ситуации сложно ожидать повышенного интереса к бумагам Полюса и Полиметалла. Их отставание от рынка может продолжиться.

∙ ТМК (-15,6%). Акции просели примерно на уровень дивидендов. Дальнейшие перспективы бумаг вызывают вопросы. Уверенности в росте нет. И хотя покупка ЧТПЗ на длинной дистанции позитивна, стоит учитывать низкий free-float, высокую долговую нагрузку и слабую прогнозируемость дивидендов. Как ожидается, новая дивполитика может быть представлена в начале 2022 г. Допускаем, что приоритет стратегии сместится на погашение долга.

∙ Сегодня вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. Из индексов РТС и МосБиржи будут исключены обыкновенные акции Россетей. В индекс акций широкого рынка включаются расписки United Medical Group (GEMC), исключаются акции ТГК-2. В индекс голубых фишек включены расписки TCS Group против исключения Х5 Group.

∙ В пятницу последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Русская Аквакультура за I полугодие 2021 года.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг отскочили наверх. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около уровня 75,5 долларов.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.