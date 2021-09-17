"Газпром" допускает новые рекорды по цене на газ в Европе
Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер предупредил о возможных новых рекордах цены на газ в Европе из-за отставания в графике заполнения ПХГ. На текущий момент запасы на 22,9 млрд кубометров ниже обычного уровня.
Сам же "Газпром" планирует поставить в страны Европы до 190-200 млрд кубометров газа в текущем году. Однако этого также может не хватить из-за растущего спроса на "голубое топливо".
В рамках европейских торгов контракты на промышленные металлы корректировали свои недельные потери. Никель дорожал почти на 3%, стремясь вернуться выше $20000 за тонну, а алюминий и медь более чем на 1%. Стоимость алюминия вновь поднялась выше $2900 за тонну.
По состоянию на 15:15 мск:
- Brent — $75,36 (-0,41%),
- WTI — $71,97 (-0,55%),
- Золото — $1759,2 (+0,14%),
- Медь — $9592,35 (+1,62%),
- Никель — $20015 (+3,16%).
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