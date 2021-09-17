Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер предупредил о возможных новых рекордах цены на газ в Европе из-за отставания в графике заполнения ПХГ. На текущий момент запасы на 22,9 млрд кубометров ниже обычного уровня.

Сам же "Газпром" планирует поставить в страны Европы до 190-200 млрд кубометров газа в текущем году. Однако этого также может не хватить из-за растущего спроса на "голубое топливо".

В рамках европейских торгов контракты на промышленные металлы корректировали свои недельные потери. Никель дорожал почти на 3%, стремясь вернуться выше $20000 за тонну, а алюминий и медь более чем на 1%. Стоимость алюминия вновь поднялась выше $2900 за тонну.

По состоянию на 15:15 мск: