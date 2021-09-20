Европейские рынки закрылись снижением в пятницу, так как глобальные инвесторы продолжали взвешивать перспективы замедления экономического роста. За неделю европейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 1%, британский FTSE 100 потерял 0,9%, немецкий DAX —1,2%, CAC —1,7%.

Данные в пятницу показали, что розничные продажи в Великобритании неожиданно упали в августе, снизившись на 0,9% в месячном исчислении против среднего прогноза ростf на 0,5%. Четвертое ежемесячное снижение подряд знаменует собой самую длинную негативную полосу с начала публикации данных.

В пятницу основные фондовые индексы США продолжили снижаться. Динамика американских индексов за неделю была также отрицательной: DOW —0,07%, S&P —0,57%, Nasdaq —10,47%. Инвесторы сохраняли осторожность на фоне роста случаев заражения коронавирусом, а также перед заседанием ФРС на текущей неделе, которое может пролить свет на сроки начала сворачивания программы выкупа активов американского центробанка. Разочарованием для рынка стали предварительные данные Мичиганского университета, которые показали, что настроения потребителей в США выросли в сентябре меньше, чем ожидалось. Индекс потребительских настроений в сентябре вырос до 71,0 с 70,3 в августе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 72,2.

На текущей неделе запланировано множество событий. Федеральный Комитет по рынку ФРС США начнет свое двухдневное заседание по процентным ставкам во вторник. Инвесторы будут искать обновленную информацию о стратегии сокращения центрального банка. В среду в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а затем состоится пресс-конференция Банка Японии. В четверг в Британии будет оглашено решение Банка Англии по основной процентной ставке и планируемому объему покупок активов Банком Англии.

В пятницу с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В понедельник Германия выпустит индекс цен производителей за август и представит ежемесячный отчет Бундесбанка. В среду еврозона выпустит индекс уверенности потребителей за сентябрь. В четверг фокусе окажутся индексы PMI стран еврозоны в производственном секторе и сфере услуг за сентябрь. В пятницу Германия опубликует индекс потребительского климата от Gfk за октябрь, индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь.

Во вторник США сообщит об изменении числа разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за август, а также сальдо платежного баланса за 2-й квартал. В четверг США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за сентябрь и индекс опережающих индикаторов за август.

На неделе ожидается публикация отчетов Nike, Costco Wholesale, General Mills.