Предыдущая неделя на мировых фондовых площадках завершалась снижением. В пятницу наблюдалось падение на повышенных оборотах как на развитых площадках, так и на развивающихся.

Масштаб снижения российского рынка акций пока укладывается в формат обыкновенной коррекции. Индекс МосБиржи все еще находится выше 4000 п. и сейчас лишь на 1,6% ниже уровня исторических максимумов.

Однако внешний фон постепенно ухудшается, располагая к продолжению коррекционного движения. Сегодня утром падает большинство commodities. В минусе фьючерсы на американские индексы. Возможно, хуже рынка будет выглядеть финансовый сектор. Акции нефтяников могут показывать чуть более устойчивую динамику. Пространство для подъема в среднесрочной перспективе сохраняется в акциях Лукойла и Роснефти, хотя на сегодняшней общерыночной распродаже они также могут подешеветь.

По металлургическому сектору пока не были объявлены официальные решения по поводу изменения налогов, но, как отмечают Ведомости, сторонам удалось в значительной степени сблизить свои позиции. Издание со ссылкой на свои источники пишет, что в 2022 г. отрасль черной металлургии и коксующегося угля должна обеспечить 130 млрд руб., цветная металлургия — 23 млрд руб., минеральные удобрения — 10 млрд руб.

Индекс МосБиржи в понедельник способен откатиться ниже 4000 п. При этом восходящий тренд этого года будет актуальным до тех пор, пока рынок находится выше 3850-3860 п.

Американские риски

На рынке акций США снижение продолжается. В пятницу на фоне большой экспирации фьючерсов и опционов индекс S&P 500 выглядел слабо. На настроения инвесторов негативно влияет неопределенность по поводу перспектив повышения корпоративных налогов. Ведущие представители демократической партии надеются повысить максимальную ставку корпоративного налога с 21% до 26,5%.

Обращаю внимание на те уровни, к которым опустился индекс S&P 500. В пятницу торги завершались около 50-дневной скользящей средней. Эта динамическая линия до сих пор выступала важной поддержкой, что множество раз подтверждалось в 2021 г. В случае ее пробоя далее останется последний рубеж обороны бычьего тренда — 4367 п., минимум августовской волны снижения.

В последние месяцы много говорят о рисках большой коррекции. Так вот обозначенные выше два ориентира по S&P 500 сейчас как раз выступают реперными точками, слом которых может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов. Рынки развивающихся стран при таком раскладе также будут под давлением.

В фокусе

∙ Ключевым драйвером для всех мировых фондовых площадок станет назначенное на среду заседание ФРС. В центре внимания комментарии регулятора по поводу перспектив программы количественного смягчения (QE). От Джерома Пауэлла ждут подробностей о том, как будет выглядеть процесс снижения покупок госбумаг, а также примерные сроки начала сворачивания QE. Консенсуса по поводу того, что будет сказано, нет.

Ряд экспертов ждут, что ФРС вообще решит повременить и просто перенесет объявление о конкретных цифрах и сроках на следующее заседание в ноябре. В пользу такого расклада указывает замедление темпов роста инфляции в стране — на прошлой неделе как раз вышла соответствующая статистика. В любом случае комментарии регулятора должны быть мягкими, чтобы не спровоцировать бегства инвесторов из рисковых активов.

∙ РУСАЛ (+5,4%). В пятницу акции компании выглядели существенно лучше сектора. Помогла стабильность цен на алюминий, а также ожидания меньшего влияния эффекта от повышения налогов, чем по другим металлургам. Сегодня с утра этот импульс роста может завершиться. Открытие ожидается на отрицательной территории, в пользу чего говорит падение металлов и откат котировок РУСАЛа на Гонконгской бирже, где они сейчас стоят почти на 3 руб. дешевле.

∙ TCS Group (+2,9%). Расписки компании выглядели лучше рынка, продолжая начавшийся еще в четверг отскок. Для бумаг TCS характерна повышенная амплитуда колебаний, так что подобные движения часто происходят без каких-либо дополнительных корпоративных новостей.

До сих пор все коррекции в бумагах TCS достаточно быстро выкупались, но в базовом сценарии жду переход из долгосрочного up-тренда во временную широкую консолидацию. Нижняя граница может быть около 5950-6100 руб., а сверху область торможения находится на 6950-7100 руб.

∙ НОВАТЭК (-2,7%). Акции начали корректироваться еще до отката цен на газ после мощного ралли. Падение бумаг продолжается четыре сессии подряд и, вероятно, еще не завершено. Каких-то существенных уровней поддержки не наблюдается вплоть до области 1710-1760 руб.

∙ ФСК ЕЭС (-3%). Акции опустились к минимальным значениям с октября прошлого года. После июльского дивидендного гэпа акции поступательно снижаются и пока намеков на восстановление не появляется. Истории внутреннего спроса, такие как ФСК ЕЭС, в последнее время были в меньшей степени интересны инвесторам, чем экспортеры. К тому же мы видим рост рублевых ставок, что негативно для консервативных дивидендных историй, к которым относится ФСК ЕЭС. При этом ожиданий существенного роста выплат по итогам 2021 г. нет.

∙ На этой неделе продолжится серия промежуточных дивидендных отсечек. В среду будет последний день перед закрытием реестра (с учетом режима Т+2) в бумагах ФосАгро, Fix Price, Группы Мать и дитя. В четверг — в ММК и United Medical Group.



Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,8%, нефть Brent в минусе на 0,65% и находится около $74,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия пятницы.